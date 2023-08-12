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美國賽斯穌瑪利催眠中心　催眠師執照班8/21開課

紐約訊

美國賽斯穌瑪利催眠中心的催眠師證照班暨能量點按推催眠專業課程，將於8月21日起在紐約法拉盛開課，快速獲證、合法工作。催眠師證照課程在美國開設有英文和中文班，該證照課程使用美國國家催眠師協會(ngh.net)審定的最新中、英文教材，凡具有高中以上學歷、年齡不限（有無醫學背景均可）、無犯罪記錄者，皆可報名參加。

催眠師是美國勞工部認可的專業行業（勞工部檔號D.O.T.079.157.010），美國醫學、心理學教課書內設有催眠療法，是美國醫學會、心理學會認證的有效療法，被廣泛運用於醫學醫療、康復、中醫、按摩推拿、保健等行業。該催眠中心表示，科學研究和醫學實踐證明：催眠廣泛應用於舒緩壓力、幫助安眠、消除緊張、緩解疼痛、克服焦慮/憂鬱、美容、瘦身、改變不良習慣、提高記憶力等，還可輔助治療多種身心疾病及腫瘤癌症化療反應等。

該課程由美國國家催眠師協會認證的催眠師老師陳俊賢親自授課，中文主講，理論結合實際，課堂練習豐富多彩。陳俊賢老師具有氣功背景，自2018年起從事催眠專業，擅長能量點按推催眠法，積極推動美國華語催眠事業發展，深受國家催眠師協會的高度評價和廣大學員的讚譽。該課程培訓結束時，學員可使用中文考試，通過考試後即可獲得由美國國家催眠師學協會NGH核發註冊的全美催眠師證照，獲證快、終身有效，是在美華人學習專業技能、工作與開業的最佳選擇。學員獲取證照後，陳老師亦會指導工作和協助獨立開業。

該學院正在籌備催眠實驗計畫Hypnotic Trial Program，參與實驗者將得到專業催眠師的特別照顧，還將提供最好的催眠技術與方法，使其恢復健康直到完全康復。名額限100人，額滿為止，參加資格：

1. 凡被檢測並被診斷為「慢性病Chronicle illness」，需要長期使用藥物且已使用藥物超過一年以上者。

2. 凡被診斷為「重症serious illness、稀有病Rare disease、病危者Critically ill patient」，不論哪一種，例如某種末期病患者。

報名請上網：www.s ethsumari.com，或直接電話報名：718-886-2000，電郵：[email protected]。訂位電話：1-718-886-1999，諮詢電話：718-886-2000，加入微信：L7188861999，更多詳情：www.sethsumari.com；美國賽斯穌瑪利催眠中心地址：14935 Cherry, Flushing, NY 11355。

醫學 勞工部 微信

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