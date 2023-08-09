冠藝建築設計光輝23年 法拉盛新址隆重開幕

各界嘉賓友好蒞臨慶賀冠藝建築設計工程公司新址開張

創業23年歷史悠久的冠藝建築設計工程公司，於本月六日正式增設法拉盛 辨事處，於開幕當天舉行隆重的現埸剪彩儀式更有醒獅表演助慶，上百社會名流、商家、好友到賀嘉賓樂聚一堂。23年來該公司得到了商界、建築和裝修行業的支持，業務蒸蒸日上更上高峰。

冠藝建築設計公司董事長胡銳波在開幕會上致詞：該公司多年來以力求創新卓越表現為服務宗旨，為客戶打造獨具特色的建築裝潢設計，以提供專業作品讓客戶滿意就是其職責所在。

新公司法拉盛地址43-14 緬街三樓，佔地1000平方尺舒適寬敞，地處市中心繁華地段，交通非常方便，這是該公司為方便滿足皇後區及周邊客戶的需求而設，冠藝公司負責人深知，配合建築及裝修行業的發展就是需要彼此的密切溝通與配合，方便客戶溝通是非常重要的一環，貼心的服務態度更不可少。

冠藝建築設計公司，資歷雄厚，經驗豐富。混建築及室內設計於一身。設專業施工團隊，從建築裝修設計圖紙開始，辦理各類申請許可及工程工

在利率高漲的大環境下，紐約並沒有迎來房地產 的冷淡期，房地產熱度依舊高企，另一方面雖然很多小商業處於艱難經營，但仍有一部分投資者抓緊機遇以較好的價格盤下心儀旺鋪準備大展身手，可謂大洗牌。隨著各行各業和房地產展露的強勁復甦勢頭，有一個行業是無論購買房地產或者開設新生意都繞不開的，那就是裝修。

在紐約建築裝修工程法規之嚴格，手續之繁瑣是眾所周知的。紐約市樓宇局全面復工，對裝修工程檢查和無牌工程的打擊力度遠比前大。但仍然有不少華裔 房主和店主不了解法規或抱著僥倖心理，聘用一些無執照無經驗不規範但價格便宜的裝修人員，被樓宇局發罰單，罰款和停工的消息不絕於耳。費時失事的教訓是值得華裔同胞的借鑒的。

新址開張當天，開幕典禮負責人及來賓剪綵留影

1.牌照（License）在裝修市場上，華人 裝修師傅的質素參差不齊，估計真正持有Contractor License裝修牌照的師傅少之又少。更枉論持有電工或水工執照的專業技工，在華人圈內，可以說得上是鳳毛麟角。先不說裝修的質量如何，無牌裝修潛在很多風險，為屋主店主帶來未來的隱患。到頭來，並不是無牌師傅而是業主為牌照問題買單。2. 申請開工紙（Permit）無牌裝修師傅從自身利益出發，他們通常會勸說業主店主省下開工紙，理由看似冠冕堂皇，能為其省錢省時間，實則便於自己做工。大多數屋主並不知道無開工紙工程所面臨的罰款可高達$15,000。一旦樓宇局發現立馬停工，該花的牌照費要出更要罰款。時間金錢雙重損失。3. 違例（Violation &Complaints）沒有承包過正規工程的裝修團隊一般對樓宇局的施工規範是雲裡霧裡，一知半解的。工程違規操作，被鄰居路人投訴是大概率事件。一類是安全性違例，一般是小問題如外牆高空作業沒有安全帶安全帽，工人在工地抽菸，裝修工具隨地亂扔，樓梯沒有安裝扶手等，也會由於經驗不足處理不當而困擾業主，讓其蒙受被罰款的命運。一類是工程性質違例，此類問題一般是不按照圖紙施工，如違規下挖地基等，此類違例輕則返工，重則停工。還有一類違規是法規性違例，如無開工紙作業，非法改建多家庭，此類問題處理不善必然面臨長時間的停工，損失金額不是小數，十萬以上罰款稀鬆平常。4.移除違例或改建合法化即使施工期間，業主能僥倖躲避了違例的檢查，潛在風險依然存在如定時炸彈一般，隨時爆炸。當屋主出售房產或店主轉讓生意時，對方律師如果有經驗很有可能詢問改建加建是否合法。一旦發現物業存在違例，對方勢必讓買主掃清違例或將改建加建合法化，業主面臨的是兩難局面，必須要投入一筆費用，更不能百分百肯定能通過，不然就要清拆違例加建部分，也是一筆不菲的費用。不少業主是悔不當初。

由此可見，從工程之初就聘請合規有牌照有經驗的裝修團隊是何其重要。工程每個步驟都有規有矩，掃清隱患。如果問題已經發生也需要諮詢正規建築公司，聽取意見或委託其妥善處理撥亂反正。

冠藝建築設計工程公司

布碌崙 地址：7218 16 Ave Brooklyn 電話（718）331-8899

發拉盛地址：43-14 緬街三樓 電話（917）881-2941胡銳波