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飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。

「飛達廚浴」浴室玻璃門提供批發及訂做，歡迎各店面、木行、建築商前往批發或零售，「飛達廚浴」20年的專業可以幫助解決任何浴室問題及煩惱。不鏽鋼/鋁框浴室玻璃門美觀、耐用、價格低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品，專用名牌跟特級配件來做定制玻璃門。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國，引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。「飛達廚浴」現舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價50%的折扣優惠。

「飛達廚浴」現正舉辦的清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價，其中LED燈、窗簾均有50%-70% OFF。另有全場過半清倉以及大批裝修材料，歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得。

秉持「誠信為本」的原則服務華人社區近20年的「飛達廚浴」，其業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內/外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈（從廚房到浴室）、天花板等材料，提供一站式服務。「飛達廚浴」長久以來致力於裝修材料的銷售及批發，為滿足各界需求，自設工廠代理石材加工製作廚房及浴室檯面，自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

另外還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。「飛達廚浴」也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客預算精挑細選使用材料，盡可能滿足顧客需求。

「飛達廚浴」代理的德國名牌Grohe以及美國品牌Pfister/American Standard的廚房/廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% OFF，歡迎批發零售。更多產品，歡迎瀏覽網站：www.siss.nyc.com，或者微信：feida2718，詢問更多折扣。

「飛達廚浴」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細；另外還有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁設有免費停車位，該店提供遠近送貨服務）；電話：718-321-9111、718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至週六上午7:30至下午5:30，歡迎上網瀏覽：www.siss.nyc.com。

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