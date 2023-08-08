建立或重建信用的 5 種方法

良好的信用評分是健康財務未來的重要組成部分。

擁有良好的信用可以更容易地獲得汽車貸款 、抵押貸款、租用公寓甚至一些工作。由於貸方用您的信用評分來幫助評估您借款的可靠性，因此高信用評分可以幫助您有資格獲得較低的貸款利率，從而在您的一生中為您節省金錢。

建立信用或提高當前分數沒有捷徑，但您可以簡化這個過程。以下五個步會有幫助：

1. 瞭解您當前的信用評分

大多數成年人已經有了信用評分，可以通過索取信用報告並仔細審查來獲得。 您每年有權獲得一份免費報告，並且可以在 AnnualCreditReport.com 上索取。Chase Credit Journey® 還可以幫助您管理、監控和保護您的信用。

2. 申請信用卡

如果您開始建立信用，負責任地使用信用卡可以加快這一過程。由於信用卡公司向信用機構報告活動，因此好的運作活動對於建立您的信用有很大幫助。對於那些希望建立信用的人來說，學生信用卡和其它新信用卡是一個不錯的選擇。建立信用評分和歷史記錄需要開立賬戶至少六個月，因此要耐心地養成良好的信用習慣。

3. 解決影響分數的債務問題

消費者預計會背負一些債務，但巨額信用卡債務和逾期還款可能會對您的信用評分產生負面影響。按時支付賬單，不要超支 — 刷爆信用卡或接近限額會降低你的分數。如果您正在努力重建信用，請盡可能地償還債務和逾期賬單。在背負巨額債務的同時尋找新的信貸額度時也要小心 — 貸款人可能會認為這是一種風險，你的分數可能會下降。

4. 在其他方面養成良好的理財習慣

建立儲蓄 和支票 賬戶、租用公寓以及按時支付水電費和其他賬單等活動可以幫助向貸方表明您有財務責任。雖然這些行為可能不會直接影響您的信用評分，但貸款機構在考慮您申請汽車貸款、抵押貸款等等會考慮到這些。

5. 幫助孩子建立信用

為您的孩子開設支票和儲蓄賬戶可以幫助他們瞭解從存入工資到輕鬆支付賬單的所有知識 — 這是最基本的金融基礎設施。您還可以考慮讓您的孩子成為您信用卡帳戶的授權用戶，以幫助他們建立自己的良好信用記錄。如果您一直按時足額支付信用卡賬單，請繼續這種方法，因為延遲付款除了影響您自己的信用外，還會影響您孩子的信用。

建立和重建信用需要時間和耐心，但結果是值得的。良好的信用記錄可以幫助您積累世代財富，實現您的財務目標，並為您和您的家人建立長期的財政穩定。有關建立信用的基礎知識的更多資訊，請訪問chase.com/personal/credit-cards/education。

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