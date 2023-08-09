我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

Kew Gardens Condo今日公展 符合減稅計畫 15年超低地稅

紐約訊

全新現代化公寓樓-Kew Gardens Condo將於今日(8/9，週三)下午三點至六點公開展售。現場敬備茶水點心，歡迎同行嘉賓及廣大僑胞們參觀蒞臨指導。此棟樓盤為商住兩用全新高檔公寓樓，享有15年減稅計劃。全新一房僅售$448,000起，二房$598,000起，是目前市面上非常難得一見的，歡迎大家踴躍預約看房，現場可馬上簽約，先到先得，切勿錯失。

座落於124-28 Queens Blvd Kew Garden的Kew Gardens Tower,全新現代公寓以最先進的住宅設施，時尚的建築風格及高端典雅的格局而受到廣大的矚目。可說是Kew Garden中心地帶最具價值的全新大樓。大樓內備有寬敞的一居室和二居室等多種戶型選擇，每個單位都有著匠心獨具的設計風格，讓居住空間更實用。

公寓以舒適和便利為設計理念，採用開放式的居住空間並巧妙的結合於空間設計，最大程度地空間利用，並保有了高品質的工藝和細節;大片落地窗讓室內充滿了大自然的溫和光線，廚房配備不鏽鋼電器、三星智慧爐灶、冰箱、惠爾普爾洗碗機、科勒水龍頭、馬桶和浴缸。每個單元都配備有惠爾普爾洗衣機和烘乾機，不放過任何一點小地方，即使低調仍能擁有品味。私人陽台/露臺，提供戶外生活的選擇。完美格局戶型，視野開闊讓遠處風景仍能一覽無遺。可視對講門鈴系統、門衛安保，保障了出入安全，讓每位住戶真正體驗Kew Gardens Tower高品質的生活。

有興趣買房投資的僑胞，Kew Garden Tower提供優質的商業零售店面，坐落於成熟商業圈，區政府辦公樓、律師大樓，法院都可步行到達，為Kew Garden最繁華的商業街。大樓面向Queens Blvd（皇后大道），提供了極好的商業條件，人口稠密的優越地理環境，充滿了不同的文化、潮流與商機，星巴克、Chase Bank、Keyfood等多家知名商家林立。是投資或自住皆不容錯過的黃金寶地。Kew Gardens Tower辦公樓(Offices)$514,800起，為附近不斷茁壯的專業社區提供了急需的辦公空間，也是值得投資的項目。

Kew Garden Tower距離E、F地鐵Union Turnpike站僅一個街區可直達74街，20多分鐘便可到法拉盛。多條公交線路，地鐵站均可步行達到，上班族自住首選。LIRR 火車站，步行7分鐘，曼哈頓的QM18和QM21快車，到曼哈頓或長島都非常方便。開車族更有Grand Central Pkwy, Jackie Robinson Pkwy和Van Wyck Expy等多條交通便捷的高速公路在附近，交通便捷。歡迎有興趣的同行或僑胞致電預約。

(Shirley )Yang Hsin Yuan 646-688-8998 (Sunny) pan Li 646-341-7161順成國際房地產公司（ E Realty International Corp）或上網:https://www.kgtower.com查詢。

投資 地鐵站 曼哈頓

上一則

藝術家林亮云 百老匯妝髮設計搶鏡

下一則

大麻店牌照發放 法官無限期叫停

延伸閱讀

Parkwest Bicycle Casino & Hotel 8/8各部門招聘會

Parkwest Bicycle Casino & Hotel 8/8各部門招聘會
徐佳青訪金山 與僑胞共商僑務

徐佳青訪金山 與僑胞共商僑務
衣領掛國旗胸章、帶小國旗送僑胞 侯友宜強化連結中華民國

衣領掛國旗胸章、帶小國旗送僑胞 侯友宜強化連結中華民國
想買電動車？ 降價+最高減稅7500元 入手好時機

想買電動車？ 降價+最高減稅7500元 入手好時機

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」