王嘉廉社區醫療中心舉辦2023年「健康日」活動

王嘉廉社區醫療中心2023年「健康日」活動，於8月5日（星期六）在曼哈頓下城羅斯福公園（格蘭街和基士提街）及8月12日（星期六）在皇后區法拉盛37大道136-26號舉行。

王嘉廉社區醫療中心行政總裁查高書(Kaushal Challa)表示：「作為一所聯邦政府認可的醫療中心，社區醫療服務是我們的工作核心。50多年來，我們很榮幸每年能為數以萬計的就診者提供優質且可負擔的醫療服務。這些成就離不開醫療中心工作人員、合作夥伴及支持者的付出和貢獻，健康是一個社區走向欣欣向榮的第一步。」

「健康日」作為醫療中心的年度傳統活動，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式。8月6日至12日是2023年全國醫療中心週，醫療中心醫療團隊及社區合作夥伴在活動中為民眾提供了免費教育活動和健康篩檢等，參加者可以同時瞭解到常見慢性疾病（如糖尿病、高血壓、心血管疾病）的預防和管理，以及產前檢查、家庭生育計劃、兒童保健、口腔護理、心理健康、社會服務和醫療保險 等資訊。此外，醫療中心人事部也在現場提供各類職位和就業機會的介紹，包括醫療助理、醫務接待員、註冊護士、事務助理、清潔工等。

近50個醫療保健和社會服務組織參加了華埠 和法拉盛的「健康日」活動，並為社區提供增強健康意識的資訊、兒童互動遊戲（趣味刷牙示範及派發口罩）和娛樂活動。其中，華埠「健康日」活動包括心肺復蘇術示範、太極拳展示、老年舞蹈表演、武術表演、消防車參觀、小丑氣球表演以及現場音樂等。法拉盛「健康日」活動則包括心肺復蘇術示範、太極拳展示、老年舞蹈表演、小丑氣球表演，以及來自皇后公共圖書館的流動圖書參觀。

本次活動的參加機構包括亞洲人平等會(AAFE)、Apex for Youth、阿茲海默症關愛服務(Caring Kind)、華埠退休居民社區服務(富康醫療)、華人策劃協會、華人進步會、CIDNY NY Connects、紐約消防局、紐約勵馨、啟揚文化中心、GrowNYC、麥迪臣社區中心、韓裔社區服務(KCS)、紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟(LANtern)、紐約市市長移民事務辦公室、民權中心、西奈山醫院、紐約長老會下城醫院、紐約長老會皇后醫院、紐約市衛生局、諾斯韋爾醫療中心、Protopia、亞協服務中心(QARI)、皇后圖書館、Selfhelp NY Connects of Queens、SHARE Cancer Support、南亞社會服務理事會、Spence-Chapin家庭與兒童服務、下東城女性俱樂部。

特別鳴謝2023年「健康日」活動的贊助機構：ABI家庭護理公司、親情健保、亞美醫師協會、健信醫保、美洲中華醫學 會、Cooley's Anemia Foundation、先進醫學X光中心、安保健康保險、帝國藍十字藍盾健保公司、飛達利斯保健、中華基督教長老會家庭護理中心、第一保健、Lenox Hill Radiology、LiveOnNY、緬街醫學影像中心、城市保健計劃、必達白安律師事務所、康怡護理中心、壽星花園療養院、真愛護理公司、聯合健康保險、優越健保愛心村、富康醫療、維家保健。