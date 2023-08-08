戴克圖書館應帆新書座談會成功舉辦 聽眾互動帶來驚喜、開心和力量

紐約布碌崙 戴克圖書館 和北美中文作家協會合作的「對話紐約中文作家」第二講：「應帆新書座談會」於7月29日成功舉辦，嘉賓王渝、洪君植與常少宏就應帆的小說集《漂亮的人都來紐約了》和詩集《我終於失去了迷路的自由》展開對話。應帆介紹了新書特色，其中15篇小說都與紐約有關，充分體現短篇小說體量變化的豐富多彩，呈現複雜的情感維度和深度，還常加入詩歌中的意象和象徵因數，為大時代背景下的普通人詩意立傳；詩集中的160餘首詩，在「新、奇、美、哲」等方面展現自己的寫作理念。應帆還例舉小說對話如何在刻畫人物、推動故事情節中起作用，並在現場動情朗誦《南京一夜》詩段落。

嘉賓們也就應帆的寫作特色分享了自己的閱讀感受，介紹了小說集裡的主打作品，朗誦點評了部分詩作，並就小說與詩歌的寫作異同展開討論。王渝闡述了應帆作品給她帶來的「意外之喜」，出版人洪君植肯定了應帆的「懷舊與鄉愁」寫作與「在場書寫」，常少宏重點推介了應帆的小說代表作之一《阿姆斯特丹的最後一夜》。嘉賓和聽眾們還就詩集標題「我終於失去了迷路的自由」，紛紛表達了自己的理解 。

這次活動的最大特色是和現場聽眾的互動環節，館長傅永樂認真閱讀了應帆的新書，並就其中的人名和不同題材的表達與嘉賓們進行了交流。畫家梁奇雲先生表示，應帆的小說讓他且讀且停，不時回思自己三四十年的留美歷程，對應帆因他的一幅畫而作的詩表示驚喜。讀者陳明珠、楊子、海倫、艾米、李先生等都曾在圖書館、報刊和網上閱讀應帆的文字，對能和作家在圖書館交流感 到開心，並表示收穫良多，認為「文字是很有力量的！」

應帆總結說：希望閱讀他的文字對讀者來說是一場深刻的旅行，而不是一次走馬觀花的旅遊，這樣讀者和作者都會有更多更美的收穫。傅館長希望為民眾與作家、畫家、音樂家等創造對話機會，體會讀書寫作與各種藝術的樂趣，歡迎大家關注和參與圖書館活動。