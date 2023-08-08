老豫園再現傳統美食風味 地道上海工藝美食傳香法拉盛

傳統手藝再現，不斷挑逗您味蕾的老豫園。

法拉盛 老豫園開幕至今便不斷受到了廣大僑胞的喜愛與推崇，其用料地道、風味絕佳，深受食客們的肯定。老豫園紮實的上海手工麵點手藝，讓麵食家讚不絕口，而精緻獨特的熱炒則讓菜餚的鮮甜美味在舌尖下跳動，齒頰留香。尋覓美食的饕客們千萬別錯過了法拉盛老豫園，歡迎闔府蒞臨。

日前，老豫園首家推出紅遍抖音 的蟹粉撈飯，可以稱得上是法拉盛餐飲的一絕。上海人食蟹的文化久遠，用的每一隻螃蟹都是鮮活蒸制，當日現拆的蟹粉炒制後讓這道蟹粉汁更加美味，將蟹粉拌入飯中，鮮香到舔碗。雪菜冬筍黃魚面也是招牌特色之一，鮮嫩肥美的小黃魚和爽脆的冬筍雪菜簡直是絕配！

快要消失的上海小吃油墩子已現身法拉盛老豫園，查看歷史可得知是由乾隆皇帝賜名的「油墩子」，而上海街頭流行的蟹粉蝦仁大餛飩和蟹粉小餛飩，都是皮薄餡足、醇香爽，另外還有三鮮燉老油條、梅乾菜花生等。還有不得不提的寧波烤菜，這可是快要失傳的江浙菜，看似簡單實則很費功夫；葷素食材加各種佐料，小火慢慢收乾，食材水分被適量抽離，原味被濃縮，佐料深度滲透食材，非常入味；端上桌的時候，廚師還會在烤菜上面淋一層薄薄的麻油，入口更覺清香、滋潤，真的是鹹鮮入味，口感綿軟香甜，瞬間回到上海弄堂！現在，上述的各類令人難忘的老味道上海小吃，已在老豫園完美複刻。

近期由老豫園推出的各式「半手工冷凍水餃」已在紐約各大華人超市 上架，推廣期備有超值優惠，歡迎就近至超市購買。老豫園竭誠歡迎僑胞們大駕光臨，地址：42-35 Main Street, Unit 1M, Flushing（法拉盛緬街中國銀行大樓內），電話：718-762-2222。