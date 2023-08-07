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近期活動

紐約訊

近期活動

● VRC免費眼睛保健講座

地點:富康醫療－法拉盛社區中心（VNS HEALTH COMMUNITY CENTER）

地址：136-52 39th Ave, Flushing NY１１３５４（線下及缐上）

8月8日（周二）中午12點至下午1點

主辦: VITREORETINAL CONSULTANTS

線上參加:https://vnshealth.zoom.us/j/7183217695

Meeting ID#7183217695

電話參加:929-205-6099 按7183217695#

● DOES ONE STRATEGY FIT ALL? HOW TO REPURPOSE CONTENT FOR SOCIAL MEDIA

一招鮮吃遍天？如何更有針對性的在不同的社群平臺上吸引觀衆（線上）

8月10日（週四）下午2點至3點

主辦：QUEENS CHAMBER OF COMMERCE

https://queenschamber.glueup.com/event/does-one-strategy-fit-all-how-to-repurpose-content-for-social-media-85106/#myid

● Herbal Medicine 101 @ Kamwo, NYC's Oldest Chinese Herbal Dispensary

草藥入門課：在紐約市最長壽的中藥房-金禾（線下）

8月10日（週四）下午6點至晚上7點半

主辦：Kamwo Meridian Herbs

https://www.nyadventureclub.com/event/herbal-medicine-101-kamwo-nycs-oldest-chinese-herbal-dispensary-registration-668201618027/

● China Institute Summer Calligraphy and Music Meetup

夏日書法與音樂聚會：適合親朋好友共同參加（線下）

8月11日（週五）晚上7點至8點

主辦：China Institute

https://chinainstitute.org/events/china-institute-summer-calligraphy-and-music-meetup/

● 2023 HONG KONG DRAGON BOAT FESTIVAL IN NEW YORK

2023紐約第31屆香港龍舟節：170支隊伍同場競技（線下）

8月12日（週六）至13日

主辦：FLUSHING MEADOWS PARK

https://www.hkdbf-ny.org/index.php

● Good Health Day        

健康日：醫護人員提供免費的健康篩檢（線下）

8月12日（週六）上午10點至下午3點

主辦：王嘉廉社區醫療中心停車場

https://www.cbwchc.org/goodhealthday_ch.asp

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表，請發email給我們：[email protected]。★

法拉盛 紐約市 香港

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