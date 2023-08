近期活動

● VRC免費眼睛保健講座

地點:富康醫療-法拉盛 社區中心(VNS HEALTH COMMUNITY CENTER)

地址:136-52 39th Ave, Flushing NY11354(線下及缐上)

8月8日(周二)中午12點至下午1點

主辦: VITREORETINAL CONSULTANTS

線上參加:https://vnshealth.zoom.us/j/7183217695

Meeting ID#7183217695

電話參加:929-205-6099 按7183217695#

● DOES ONE STRATEGY FIT ALL? HOW TO REPURPOSE CONTENT FOR SOCIAL MEDIA

一招鮮吃遍天?如何更有針對性的在不同的社群平臺上吸引觀衆(線上)

8月10日(週四)下午2點至3點

主辦:QUEENS CHAMBER OF COMMERCE

https://queenschamber.glueup.com/event/does-one-strategy-fit-all-how-to-repurpose-content-for-social-media-85106/#myid

● Herbal Medicine 101 @ Kamwo, NYC's Oldest Chinese Herbal Dispensary

草藥入門課:在紐約市 最長壽的中藥房-金禾(線下)

8月10日(週四)下午6點至晚上7點半

主辦:Kamwo Meridian Herbs

https://www.nyadventureclub.com/event/herbal-medicine-101-kamwo-nycs-oldest-chinese-herbal-dispensary-registration-668201618027/

● China Institute Summer Calligraphy and Music Meetup

夏日書法與音樂聚會:適合親朋好友共同參加(線下)

8月11日(週五)晚上7點至8點

主辦:China Institute

https://chinainstitute.org/events/china-institute-summer-calligraphy-and-music-meetup/

● 2023 HONG KONG DRAGON BOAT FESTIVAL IN NEW YORK

2023紐約第31屆香港 龍舟節:170支隊伍同場競技(線下)

8月12日(週六)至13日

主辦:FLUSHING MEADOWS PARK

https://www.hkdbf-ny.org/index.php

● Good Health Day

健康日:醫護人員提供免費的健康篩檢(線下)

8月12日(週六)上午10點至下午3點

主辦:王嘉廉社區醫療中心停車場

https://www.cbwchc.org/goodhealthday_ch.asp

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★