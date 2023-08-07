近期活動
近期活動
● VRC免費眼睛保健講座
地點:富康醫療－法拉盛社區中心（VNS HEALTH COMMUNITY CENTER）
地址：136-52 39th Ave, Flushing NY１１３５４（線下及缐上）
8月8日（周二）中午12點至下午1點
主辦: VITREORETINAL CONSULTANTS
線上參加:https://vnshealth.zoom.us/j/7183217695
Meeting ID#7183217695
電話參加:929-205-6099 按7183217695#
● DOES ONE STRATEGY FIT ALL? HOW TO REPURPOSE CONTENT FOR SOCIAL MEDIA
一招鮮吃遍天？如何更有針對性的在不同的社群平臺上吸引觀衆（線上）
8月10日（週四）下午2點至3點
主辦：QUEENS CHAMBER OF COMMERCE
https://queenschamber.glueup.com/event/does-one-strategy-fit-all-how-to-repurpose-content-for-social-media-85106/#myid
● Herbal Medicine 101 @ Kamwo, NYC's Oldest Chinese Herbal Dispensary
草藥入門課：在紐約市最長壽的中藥房-金禾（線下）
8月10日（週四）下午6點至晚上7點半
主辦：Kamwo Meridian Herbs
https://www.nyadventureclub.com/event/herbal-medicine-101-kamwo-nycs-oldest-chinese-herbal-dispensary-registration-668201618027/
● China Institute Summer Calligraphy and Music Meetup
夏日書法與音樂聚會：適合親朋好友共同參加（線下）
8月11日（週五）晚上7點至8點
主辦：China Institute
https://chinainstitute.org/events/china-institute-summer-calligraphy-and-music-meetup/
● 2023 HONG KONG DRAGON BOAT FESTIVAL IN NEW YORK
2023紐約第31屆香港龍舟節：170支隊伍同場競技（線下）
8月12日（週六）至13日
主辦：FLUSHING MEADOWS PARK
https://www.hkdbf-ny.org/index.php
● Good Health Day
健康日：醫護人員提供免費的健康篩檢（線下）
8月12日（週六）上午10點至下午3點
主辦：王嘉廉社區醫療中心停車場
https://www.cbwchc.org/goodhealthday_ch.asp
★如果您的商業活動希望加入上述周活動表，請發email給我們：[email protected]。★
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