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2023年華姐獲獎佳麗拜會麗興恆生集團

紐約訊
應屆華姐競選獲獎佳麗拜會冠名贊助商麗興恆生集團，與集團主席劉一匡、副總裁Katty Lau及Wendy Lau、首席設計師蘇昌華、董事總經理趙俊寧及董事經理馮啟勁合照。
應屆華姐競選獲獎佳麗拜會冠名贊助商麗興恆生集團，與集團主席劉一匡、副總裁Katty Lau及Wendy Lau、首席設計師蘇昌華、董事總經理趙俊寧及董事經理馮啟勁合照。

2023美國華裔小姐競選已圓滿結束，獲獎佳麗於日前拜會大會獨家珠寶贊助商——麗興恆生集團，並由該公司副總裁Katty Lau、Wendy Lau及多位董事頒發獎品。本次競選結束後，冠亞季軍三名獲獎佳麗同時成為麗興恆生集團永遠尊貴會員，冠軍也將成為麗興恆生集團珠寶品牌的代言人。

本年度的獲獎佳麗在主辦單位負責人阮健華、何嘉琦的率領下，於日前抵達麗興恆生集團勿街旗艦店，受到集團主席劉一匡、副總裁Katty Lau及Wendy Lau的熱烈歡迎。集團首席珠寶設計師兼董事蘇昌華致歡迎詞，代表麗興恆生集團熱烈歡迎獲獎佳麗的親善拜訪，感謝佳麗們付出的努力，並期盼她們通過從選美活動中學到的知識和經驗，邁向人生的另一高峰。

冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡各獲麗興恆生集團頒發的由首席設計師蘇昌華專門設計的18K白金鑽石鏈墜一套，其餘得獎佳麗獲得千足純金擺件獎座。冠軍劉曉菲獲得頒發最上鏡小姐獎座，亞軍張盈盈獲得最完美體態奬座和最佳旗袍美態獎座，季軍黎康怡獲得最佳才藝獎座和最隹晚裝奬座，張婉婷則獲得綱上最受歡迎獎座，梁瀟獲得友誼小姐奬座。

冠軍劉曉菲作為麗興恆生集團的品牌代言人，將會和麗興恆生集團共同努力，把品牌提升並發揚光大。

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