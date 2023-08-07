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「按摩一番」名廠按摩椅總匯夏季特惠 熱賣一夏

紐約訊
按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，現正推出夏季名廠按摩椅特惠熱賣一夏活動，歡迎參觀洽購。
按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，現正推出夏季名廠按摩椅特惠熱賣一夏活動，歡迎參觀洽購。

按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，嚴選來自日本、美國等國家地區的高質產品，以直接代理或進口的方式確保價格優勢，回饋北美忠實顧客。該店現正推出夏季名廠按摩椅特惠熱賣一夏活動，美國Human Touch系列產品及日本富士Synca Wellness JP3000 5D AI按摩椅促銷酬賓，歡迎參觀洽購。

風行全美超過40年的Human Touch按摩椅，是唯一榮獲(WFC)世界脊骨醫學聯合會認證的按摩椅和零重力椅子品牌，其頂尖的產品質量及完善的售後服務都是業界標桿，數十年來以造福大眾健康為依歸，集合頂尖工程精英、脊椎醫療專家、世界級運動員和屢獲殊榮的設計團隊，精心打造多款技術創新且外型迷人的高性能按摩椅。設計獨特、符合人體工程學的零重力躺椅，不僅可減輕疼痛和紓緩壓力，亦是配襯現代生活空間的時尚傢俬。

作為美國首屈一指的按摩椅供應商，Human Touch產品由位於加州長灘的專業工程師團隊設計和開發，憑藉逾65項包括CirQlation、Figure-Eight和機器人按摩等的專利技術，開發出最先進的按摩產品，為用家提供遠超市面同類產品的非凡體驗。Human Touch椅子選取豪華高級的材料，有多種顏色、飾面、樣式和尺寸可供選擇，無論現代或傳統生活空間都可完美配搭。

「按摩一番」是Human Touch全美授權經銷商，推薦的Human Touch新款Certus按摩椅內置11種自動按摩程序，還配備3D機芯、獨特SL導軌，提供穴位掃描、全身拉伸、零重力功能、背部小腿加熱，還有高質量Altec Lansing藍牙音響，離墻僅需0.2英吋。該款按摩椅的特點包括超靜音、便捷指尖控制面板、獨特全身拉伸功能，配備穴位掃描，讓背部按摩更精準到位，另外小腿按摩部位加高至膝蓋，讓按摩更到位。該款按摩椅有多檔力度調控，可使用平板電腦控制，原價$8,999，特價$7,999。

旗艦型號Super Novo按摩椅內置38種自動程序，含4D機芯、全身氣囊按摩、腰部足底小腿加熱、超長SL型導軌、全身拉伸、零重力功能、應急備用電池系統、高質量Altec Lansing藍牙音響，離墻僅需2英吋。該款按摩椅提供最先進的按摩技術，搭配Alexa聲控功能，等同於擁有了專屬虛擬治療師；原價$12,999，現特價$9,999。

此外，按摩一番夏季特惠推薦由日本富士按摩椅製造的Synca Wellness JP3000 5D AI最新型按摩椅，獨有5D AI Plus機制，透過AI分析運行最適合身體現行狀態的按摩，透過無刷馬達和AI實現高扭力/高精度的基本按摩操作，將所有揉捏動作提高至更高層次。5次元AI強度調節、最精確的身體掃描（16,800種身體類型）、38個程序/98種按摩技術、可單獨調節空氣按摩強度、8種氣囊強度、APP控制客製模式、腳部滾輪、雙腿伸展（電動和彈簧）、5種拉伸模式、雙重加熱與可拆卸墊、4.3英寸觸摸屏遙控器等，由日本原裝進口（Made in Japan），原價$11,999.99，特惠$10,999.99（包原廠五年零件及人工保修、送貨到府），歡迎洽詢親臨體驗選購。

「按摩一番」網上商城現採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款外，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘、安全可靠。此外，「按摩一番」還開通了跨境支付系統，接受微信支付(WechatPay)、支付寶(Alipay)、銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

「按摩一番」按摩椅提供業界最佳的全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及免息分期付款計劃，實體店只為預約顧客提供一對一服務，敬請預約體驗或到官網查看產品資料和選購：www.themassagechair.com。紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，諮詢請電：646-820-2228。

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