我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

Brooklyn Point為買家推出特別優惠

紐約訊

布碌崙最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，日前為買家推出最新特別優惠：過戶費由賣家出！在有限的促銷時間內，贊助商將承擔買方簽署所有合約的過戶費用。

Brooklyn Point樓高720英呎，擁有全市最全面的生活配套設施之一：40,000平方英尺的私人室內及室外設施，包括西半球最高的住宅無邊泳池。Brooklyn Point位於時尚的布碌崙市中心社區，是受歡迎的零售、餐飲和娛樂中心City Point上唯一的住宅樓。Brooklyn Point周圍有數十家餐廳、咖啡館、酒吧和商店，靠近Cadman Plaza、Commodore Barry以及Fort Greene Parks。

Brooklyn Point是紐約近年銷售最佳的Condo公寓大樓之一，也是目前市面上為數不多還有25年地稅減免的地產項目之一。該樓由單間公寓、一臥室、兩臥室和三臥室住宅組成，起步價$1,020,000，有25年地稅減免。

Brooklyn Point的開發商是Extell發展公司，有所有Extell地產開發項目的典型特徵：40,000平方呎的超大型公共設施，分為健康、運動工作室和娛樂空間。亮點包括酒窖、攀岩、放映室、戶外露台、餐廳、休息室、燒烤、SPA水療中心和720呎樓頂上的無邊泳池，可一覽360度的紐約景觀。簡單來說，是將曼哈頓高質量的超級大廈搬至布碌崙，不論住任何樓層都可享受所有設施。空間、光線和風景是紐約人生活中真正的奢侈品，這也是Brooklyn Point受歡迎的原因之一。

Brooklyn Point由世界知名建築公司Kohn Pedersen Fox（KPF）設計，他們在全球各地的著名作品包括上海世界金融中心和香港國際商業中心等。Brooklyn Point樓高68層，高聳的720呎大樓具有現代雕塑般的外觀，定制的玻璃幕牆和超大窗戶突顯了360度紐約天際線、港灣和布碌崙周邊景觀。該樓有458套豪華單位，從Studio至3臥，是一超大型的樓盤，由AD前100名的室內設計公司Katherine Newman Design負責室內設計。

預約看屋請致電：718-222-5770；電郵：[email protected]；網站：brooklynpointnyc.com。

布碌崙最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，擁有紐約市最全面的40,...
布碌崙最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，擁有紐約市最全面的40,000呎生活配套設施。
布碌崙最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，擁有紐約市最全面的40,...
布碌崙最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，擁有紐約市最全面的40,000呎生活配套設施。

布碌崙 雕塑 咖啡

上一則

紐約長島火車皇后區脫軌 13人受傷

下一則

享受揮桿樂 紐約客選擇多

延伸閱讀

容納庇護客 紐約市府考慮中央公園

容納庇護客 紐約市府考慮中央公園
塔可鐘配料過少惹爭議 紐約男子怒告索償500萬

塔可鐘配料過少惹爭議 紐約男子怒告索償500萬
走過十多年 紐約人體彩繪藝術節告別大眾

走過十多年 紐約人體彩繪藝術節告別大眾
布碌崙權勢榜 鄭永佳、曲怡文在列

布碌崙權勢榜 鄭永佳、曲怡文在列

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37
63歲男子何丹(Dan Ho，音譯)晨泳時被洋流捲走，踩水五小時之後奇跡獲救。(截取自長島薩福克郡警局Instagram)

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

2023-08-01 13:29
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

2023-07-31 16:16

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命