Brooklyn Point為買家推出特別優惠

布碌崙 最高的豪華大廈之一的Brooklyn Point，日前為買家推出最新特別優惠：過戶費由賣家出！在有限的促銷時間內，贊助商將承擔買方簽署所有合約的過戶費用。

Brooklyn Point樓高720英呎，擁有全市最全面的生活配套設施之一：40,000平方英尺的私人室內及室外設施，包括西半球最高的住宅無邊泳池。Brooklyn Point位於時尚的布碌崙市中心社區，是受歡迎的零售、餐飲和娛樂中心City Point上唯一的住宅樓。Brooklyn Point周圍有數十家餐廳、咖啡 館、酒吧和商店，靠近Cadman Plaza、Commodore Barry以及Fort Greene Parks。

Brooklyn Point是紐約近年銷售最佳的Condo公寓大樓之一，也是目前市面上為數不多還有25年地稅減免的地產項目之一。該樓由單間公寓、一臥室、兩臥室和三臥室住宅組成，起步價$1,020,000，有25年地稅減免。

Brooklyn Point的開發商是Extell發展公司，有所有Extell地產開發項目的典型特徵：40,000平方呎的超大型公共設施，分為健康、運動工作室和娛樂空間。亮點包括酒窖、攀岩、放映室、戶外露台、餐廳、休息室、燒烤、SPA水療中心和720呎樓頂上的無邊泳池，可一覽360度的紐約景觀。簡單來說，是將曼哈頓高質量的超級大廈搬至布碌崙，不論住任何樓層都可享受所有設施。空間、光線和風景是紐約人生活中真正的奢侈品，這也是Brooklyn Point受歡迎的原因之一。

Brooklyn Point由世界知名建築公司Kohn Pedersen Fox（KPF）設計，他們在全球各地的著名作品包括上海世界金融中心和香港國際商業中心等。Brooklyn Point樓高68層，高聳的720呎大樓具有現代雕塑 般的外觀，定制的玻璃幕牆和超大窗戶突顯了360度紐約天際線、港灣和布碌崙周邊景觀。該樓有458套豪華單位，從Studio至3臥，是一超大型的樓盤，由AD前100名的室內設計公司Katherine Newman Design負責室內設計。