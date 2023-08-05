J&S信心商業駕駛學校20週年慶 為紐約州居民免費商業駕照培訓

信心商業駕駛學校是紐約州唯一擁有室內模擬器的商業駕校。

全美首屈一指的J&S信心商業駕校在成立20周年之際，與Nassau Community College、Commercial Driver Training共同獲得長島 Hempstead人力資源機構的授權，為紐約州 居民提供免費商業駕照 的培訓。

J&S信心商業駕校今年起繼續推出新的免費商業駕駛員培訓課程項目，主要針對於18歲以上想要學習拖掛車、巴士、校車的學員，政府將為符合資格的學員提供最高$8100的學費補助，每次上課都可另外獲得$10的交通補貼。

本課程項目會帶領學員從基礎學起，將會有專業的授課老師講解筆試題目要點，在通過筆試後，授課教練會繼續為學員教授理論知識與路面駕駛技能（注：申請者需符合要求並交付少量押金，押金將在學員按時上課並在參加路考後全額退還）。

作為其中唯一一家提供中英雙語教學的駕校，J&S信心商業駕校立志造福更多華人群體，讓大家從零基礎開始學習，同時會為積極認真學習的學員提供實踐與工作機會，讓大家能得到教學、工作一條龍服務，用行動搭建邁向成功的階梯，一起聚力向未來奮進新征程。

另外，J&S信心商業駕校也與PDA非營利機構達成了共識，會給每一位未符合資格的自費學員提供$300資助，從而幫助大家完成ELDT的訓練課程。

信心商業駕校擁有多位專業且教學經驗豐富的教練，提供一對一中英文雙語教學，同時也是紐約州唯一一家擁有模擬器與練車場地的商業駕校。J&S一直秉持著高品質、高標準、嚴要求的教學宗旨，培育了許多優質的商業駕駛人員。

J&S信心商業駕校創校宗旨即是為每位參與課程的學員提供全方位教學，幫助大家提高自身技能和才能，使之擁有一技之長，在經濟衰退中獲得優勢找到適合自己的工作，改善生活環境。該校課程還包括摩托車和私家車教學以及路考服務，更多詳情可致電辦公室進行諮詢（週一至週五，上午9點至下午5點）：718-205-6789、347-269-4001；網站：www.jsdrivingschool.com、www.5566867.com。