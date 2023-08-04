我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

金神大賭場推出全新特斯拉電動車展廳

紐約訊

美國頂級娛樂勝地之一康州金神大賭場宣布，將開設一個頂尖的特斯拉電動車展廳。這個獨特的特斯拉銷售和交付中心預計將於今年秋季在金神名店街開業，客人將有機會選購Model Y、Model 3、Model S等車型，同時還可以瞭解更多有關特斯拉太陽能和儲能產品的信息，方便賓客購買特斯拉電動車。

金神大賭場與全球電動車領先品牌特斯拉的這一合作，締造了康州前所未有的創新項目，頂級銷售和交付中心也會在印地安人部落的土地上運營。

金神大賭場總經理Jeff  Hamilton表示：「我們對特斯拉電動車展廳即將在金神大賭場開業感到非常興奮。這次與特斯拉的合作，標誌著金神大賭場在促進有影響力的合作關係、推動環境可持續性以及為每年數百萬位賓客提供尖端體驗方面取得的重要成就，這些都是金神大賭場和金神部落的核心目標。」

金神大賭場的這個全新特斯拉電動車展廳目前計劃於2023年秋季開幕，屆時，康州以及周邊地區的居民可以便捷地購買和提取特斯拉車輛。特斯拉還將與金神大賭場合作，將當地人才納入職業發展計劃，為金神部落成員和金神大賭場員工提供學習多樣技能和技術培訓的機會，有可能為創造激動人心的特斯拉就業機會鋪平道路。

金神名店街是一座佔地130,000平方英尺的雙層餐飲和購物場館，連接著the Sky賭場與the Earth賭場。這裡令人驚嘆的場地設計由Rockwell Group負責，擁有精彩的夜生活娛樂和屢獲殊榮的餐飲場所以及零售店，例如COACH、Tommy Bahama、Robert Graham、LIDS，以及即將到來的Athleta和特斯拉。

新展廳位於Todd English的Tuscany對面，交付將在Sky Tower附近的代客泊車處進行。開業後，金神大賭場會員計劃的金神現金獎勵將可用於特斯拉購車，賓客還可以在度假村周圍進行特斯拉熱門車型的試駕。

如要獲取更多關於金神賭場的資訊，請致電：1-888-226-7711，或造訪：mohegansun.com。關注Facebook、Twitter、Instagram，請@mohegansun；YouTube及Snapchat請查找用戶名：MoheganSun。

特斯拉 電動車 就業

上一則

紐約長島火車皇后區脫軌 13人受傷

下一則

享受揮桿樂 紐約客選擇多

延伸閱讀

北灣13歲少女偷開父母特斯拉撞爛 車上3人傷

北灣13歲少女偷開父母特斯拉撞爛 車上3人傷
美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累

美債信遭降評 股債市下挫 券商：不太可能造成持續拖累
特斯拉提供84期新車貸款 理財專家：付更多利息 還有其他風險

特斯拉提供84期新車貸款 理財專家：付更多利息 還有其他風險
德州到加州9站 特斯拉擬建全美首個跨州充電站網絡

德州到加州9站 特斯拉擬建全美首個跨州充電站網絡

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37
63歲男子何丹(Dan Ho，音譯)晨泳時被洋流捲走，踩水五小時之後奇跡獲救。(截取自長島薩福克郡警局Instagram)

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

2023-08-01 13:29
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

2023-07-31 16:16

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命