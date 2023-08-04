金神大賭場推出全新特斯拉電動車展廳

美國頂級娛樂勝地之一康州金神大賭場宣布，將開設一個頂尖的特斯拉電動車 展廳。這個獨特的特斯拉銷售和交付中心預計將於今年秋季在金神名店街開業，客人將有機會選購Model Y、Model 3、Model S等車型，同時還可以瞭解更多有關特斯拉太陽能和儲能產品的信息，方便賓客購買特斯拉電動車。

金神大賭場與全球電動車領先品牌特斯拉的這一合作，締造了康州前所未有的創新項目，頂級銷售和交付中心也會在印地安人部落的土地上運營。

金神大賭場總經理Jeff Hamilton表示：「我們對特斯拉電動車展廳即將在金神大賭場開業感到非常興奮。這次與特斯拉的合作，標誌著金神大賭場在促進有影響力的合作關係、推動環境可持續性以及為每年數百萬位賓客提供尖端體驗方面取得的重要成就，這些都是金神大賭場和金神部落的核心目標。」

金神大賭場的這個全新特斯拉電動車展廳目前計劃於2023年秋季開幕，屆時，康州以及周邊地區的居民可以便捷地購買和提取特斯拉車輛。特斯拉還將與金神大賭場合作，將當地人才納入職業發展計劃，為金神部落成員和金神大賭場員工提供學習多樣技能和技術培訓的機會，有可能為創造激動人心的特斯拉就業 機會鋪平道路。

金神名店街是一座佔地130,000平方英尺的雙層餐飲和購物場館，連接著the Sky賭場與the Earth賭場。這裡令人驚嘆的場地設計由Rockwell Group負責，擁有精彩的夜生活娛樂和屢獲殊榮的餐飲場所以及零售店，例如COACH、Tommy Bahama、Robert Graham、LIDS，以及即將到來的Athleta和特斯拉。

新展廳位於Todd English的Tuscany對面，交付將在Sky Tower附近的代客泊車處進行。開業後，金神大賭場會員計劃的金神現金獎勵將可用於特斯拉購車，賓客還可以在度假村周圍進行特斯拉熱門車型的試駕。

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