「國醫堂」淺談濕疹成因與治療

許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，從事中醫工作近五十年。

紐約法拉盛 王子街「國醫堂」由范樹國、許英中醫師主理。許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，從事中醫工作近五十年。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，從事中醫工作五十餘年，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。

許英、范樹國二位教授共同撰寫的中醫學 術論文同時被中、外專家團隊選中，先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。倆人同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學教授，在美國紐約創辦了「國醫堂」高級中醫診所。

范樹國教授介紹說，濕疹是指患者皮膚出現大小不同的疹子，伴隨發紅、水腫、瘙癢、發乾等症狀的病變。有的患者伴有結痂、剝落、起泡、開裂、出血或滲血；有的患者出現皮膚發炎的同時還有液體流出，開始清澈，時間越久流液越濃濁；有的還會出現皮膚龜裂疼痛。

濕疹是皮膚病的常見病之一，它反復發作、難以治癒，西醫學有時稱它為「不死的癌症」。醫學上認為該病與免疫系統功能障礙有關，具體病因是與患者接觸某種過敏源有關，其它許多方面的原因還不清楚。該病的治療以口服激素和外抹含激素成分軟膏為主，用藥治療後大多數患者症狀在一星期左右可以緩解或者消除，但很快又會反復發作。

「國醫堂」在數十年的臨床實踐中總結出了一整套運用中醫藥治療的方法，取得了顯著療效，在此特別同大眾分享：

一、濕疹病因

中醫以病因命名的濕瘡相當於濕疹。中醫學對外感六淫中的濕邪認識，歷史悠久、認識深刻。

1. 濕性重濁、下趨，傷於濕，下先受之，故發病多在下肢、外陰等人體下部。

2. 濕為陰邪，其性粘滯，濕淫所致的皮膚病病程較長、多纏綿。

3. 濕邪合併其他邪氣，聯合致病，如濕熱、寒濕、風濕等；濕邪在人體可以熱化或寒化，以致病情不斷反復。

二、發病機理

1. 濕邪外侵：濕疹是由於自身稟賦不足，皮膚衛外功能低下，風濕熱邪由外入浸肌膚而成。

2. 濕邪內生：因脾失健運、營血不足、濕熱逗留以致血虛風燥，濕熱邪氣由內向外溢於肌膚所致。

三、中醫藥治療

濕疹患者來到「國醫堂」尋求治療幫助，一般經過三個星期的內服、外洗中藥治療，症狀基本消失；有的需要三個月以上才能完全消失，直到徹底治癒。

紐約王子街「國醫堂」高級中醫診所精治：1. 常見病、多發病、疑難痼疾。2. 患者自覺身體不適甚至非常痛苦，實驗室檢測 不出任何結果的疾病。3. 實驗室檢測出了正確的結果，目前沒有有效藥物治療的疾病。以上三類疾病，運用中醫學辦證用藥效果特別良好。