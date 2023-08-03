「國醫堂」談中、西醫的大不同 教民眾根據自身病情選擇就醫

許英、范樹國二人都是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學教授，一起在美國創辦了「國醫堂」高級中醫診所。

紐約法拉盛 王子街「國醫堂」由范樹國、許英中醫師主理。許英教授從事中醫工作四十餘年，畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，從事中醫工作五十餘年，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。

許英、范樹國二位教授一起撰寫的中醫臨床學術論文同時被中、外專家團隊選中，先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。許英、范樹國二人都是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學 教授，一起在美國創辦了「國醫堂」高級中醫診所。

在美國，西醫治療占據了市場的統治地位，而中醫治療只是對西醫治療的一個補充。為了方便大眾選擇，「國醫堂」特將二者特點進行如下簡單介紹：

1. 西醫學是實驗室醫學

當人們在多次經歷西醫的治療過程後，患者發現西醫的處方用藥都是以實驗室化驗報告為準。由於現代科學對宇宙及人體的認識大約只在20%左右，因此許多疾病的根源實驗室還無法撿查出來，更沒有相應的藥物可以去救治。

2. 中醫藥是經驗醫學

中醫藥是經歷了數千年甚至上萬年理論與臨床經驗相結合的醫學體系，以宏觀的哲學思維指導臨床辦證施治。比如陰陽五行學說，就是中國古代的樸素哲學思想用於中醫臨床實踐。中醫藥在對待患者時，無論是診斷還是處方用藥都顯得靈活機動、有的放矢。

法拉盛王子街「國醫堂」擁有四十多年經驗，精治以下疾病：

1. 自然氣候變化傷害人體所出現的各種常見病、多發病。

2. 久治不愈的各種頑固性疑難雜證。

3. 實驗檢查出結果，屬於人體免疫系統和內分泌系統功能失調出現的各種疾病；檢測 出屬於病毒性質的疾病。這幾個方面的疾病西醫治療還處於無藥可用的狀態，中醫藥治療卻非常有效。

4. 實驗室查不出的疾病，患者自覺身體不適甚至非常痛苦，由於受目前科技條件限制，西醫實驗室檢測不出任何結果，但中醫臨床實踐對這類疾病的治療是非常有效的。

5. 西醫目前無藥可用的疾病，經實驗室檢測出來並得出了正確的診斷結論，但限制於目前西醫沒有研製出適當有效的藥物，而出現無藥可用的狀況，這樣的疾病可以通過中醫進行治療。

6. 健康養生長壽調護，維護身體健康、延長人體的壽命是人類文明發展過程中的必然和需要。