富康醫療聯同多家醫療及社區機構 推動安寧療護華人社區教育

富康醫療聯同多家醫療及社區機構，共同推動安寧療護(Hospice Care)華人社區教育。

服務華人 社區多年的富康醫療(VNS Health)日前舉行記者會，聯同多家醫療及社區機構，共同推動安寧療護(Hospice Care)華人社區教育 ，鼓勵華人以開放的心態探討生命末期的議題，以提昇生命末期療護與服務品質。

富康醫療安寧療護高級副總裁Sherl Brand致詞時表示，富康醫療擁有130年照顧紐約人生命各個階段的經驗，從新生兒到生命的最後幾天。富康醫療長期以來一直是向社區提供創新醫療保健的先驅，於1983年成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一，如今是唯一一家可為紐約市5大區的患者提供安寧療護服務的機構。於2022年，富康醫療安寧療護為超過6,100名患者提供服務，其中大多數人在自己的家中接受護理。Sherl表示，死亡可能很難談論，甚至很難思考。在某些文化中，討論死亡是禁忌，這可能會使學習、理解或討論一個人的願望或需求變得困難。許多人不熟悉安寧療護或對其有誤解，社區教育有助於消除誤解，Sherl很感激能和大家一起推動安寧療護華人社區教育。

富康醫療安寧療護醫務總監Ritchell Dignam醫生亦指出，許多人認為安寧療護僅適用於生命的最後幾天或幾週。事實上，人們可以接受長達6個月的安寧療護，有時甚至更長。一般來說，如果他們的醫生認為他們在沒有針對疾病的治療的情況下可以生存大約6個月，他們就有資格獲得安寧療護。Dignam醫生亦提示，安寧療護適用於患有任何末期疾病的患者，包括心臟病、慢性阻塞性肺病、失智症、癌症 和許多其他疾病。同樣重要的是，安寧療護也支持患者的親人。在人生最後的旅程中，大多數人希望留在家裡或留在他們感覺最舒服的地方，通常是與家人和朋友在一起。安寧療護團隊為每位患者提供7天24小時的支援服務，其關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師和志願者組成，有說中文的專業團隊，為患者和家人盡可能舒適和有意義地度過生命的餘暉。

百康仁德郭松川醫生指出，作為血液/腫瘤專科醫生，他們的職責是拯救生命；然而，當患者的癌症已發展到晚期，治療不再有效或有益時，在與患者及其家人討論並瞭解他們的意願後，醫生可以轉介至富康醫療安寧療護。郭醫生表示：「知道我的病人將從富康醫療安寧療護團隊獲得優質的關懷對我來說很重要。」富康醫療安寧療護提供全面性服務，滿足患者臨終時的許多需求，提供舒適、疼痛管理、情感支持和實際幫助。郭醫生很高興看到富康醫療繼續致力於服務華人社區並領導這項重要的安寧療護社區教育活動。

西奈山切爾西醫療中心癌症支持服務註冊臨床社工督導周宓指出，在華人移民社區，安寧療護仍然是一個相對較新的概念，華人移民家庭通常需要更長的時間才能做出安寧療護的決定。如果能夠在華人社區成為醫療保健系統的患者之前對他們進行有關安寧療護的教育，那麼可能會幫助他們在啟動護理討論目標時及時做出決定。通過這種方式，可以幫助更多的末期華人患者與家人共度美好時光。

富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，自八月七日起，將每月邀請不同嘉賓舉辦專題講座，探討生命末期的議題。欲瞭解相關詳情，可於星期一至五早上九時至五時致電：212-619-3072，或親臨勿街7號富康醫療華埠社區中心洽詢。