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美國韓亞銀行Hana Bank USA 任命郭存禮擔任商業貸款關係經理

紐約訊

韓亞銀行KEB Hana Bank USA, N.A.(Hana Bank)，日前很高興地宣布：任命副總裁兼客戶關係經理郭存禮（Jerry Kwok）為其商業貸款團隊的最新成員。郭先生在銀行業擁有超過28年的經驗，擁有豐富的專業知識，成功管理了多個商業貸款組合，同時在貸款和信貸管理方面與客戶建立並保持很強的關係。郭先生將幫助擴大韓亞銀行在亞洲社區，尤其是美國華人社區的影響力。

韓亞銀行總裁兼首席執行官Chris Hwang表示：「我們很高興歡迎郭先生加入我們的團隊。他在商業貸款方面經過驗證的專業知識，將為我們的增長戰略做出重大貢獻。我們相信郭先生的能力將有助於建立新的合作夥伴關係並推動我們客戶的增長。」

韓亞銀行KEB Hana Bank USA（美國）是一家提供全方位服務的社區銀行，服務紐約市新澤西州當地社區的需求。美國韓亞銀行(KEB Hana Bank USA)是韓亞金融(Hana Financial)的子公司，集團位於韓國首爾，全球綜合資產超過4510億美元（截至2022年12月31日）。聯絡郭存禮先生（Jerry Kwok）請電：646-236-8225，或電郵：[email protected]

貸款 新澤西州 紐約市

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