布碌崙南瑪摩琍醫院灣脊急診室正式啟用

布碌崙南區瑪摩琍灣脊緊急救護中心。

位於布碌崙 七大道9036號的瑪犘琍醫院灣脊緊急救護部門，日前舉行啟用儀式。該全新部門擁有最先進設備的急診中心，將為灣脊、戴克高地、賓遜赫及附近社區民眾提供24小時的緊急救護服務。

瑪摩琍醫院灣脊緊急救護中心設在前維多利亞紀念醫院(Victory Memorial Hospital)七大道原址，為布碌崙南區第一個24小時緊急救護醫療中心，讓當地民眾不再需要被轉送至其他較遠的醫院，EMS救護車可就近接載傷者病患至該處緊急救護。

瑪摩琍醫院緊急救護醫生拉希德（Ahmed Rashed）表示，醫院急診部擁有認可的緊急救護醫生專業團隊，為傷者病人提供全面的救護服務，包含創傷、胸痛以及一系列緊急救護。該救護中心還提供心臟檢測 和相關心臟照護，以及婦產科、骨科和兒科緊急救護。

據介紹，該緊急救護中心有逾15,000呎面積，分有22個治療區，包括X光、CT掃瞄、超聲波檢測、測試化驗等，同時常駐緊急救護車隨時待命，可在需要時將病患快速轉移送往附近醫院或專科中心。此外，該緊急救護中心還提供急診到達前在線登記，以便傷患者自行安排預約。

瑪摩琍醫院總裁吉布斯(Ken Gibbs)表示：布碌崙南區居民一直缺乏緊急救護服務，設立這個緊急救護中心就是為附近社區民眾提供必要所需。瑪摩琍醫院多年籌劃的灣脊緊急救護中心開啟投入服務，是該院為擴大和提升整個布碌崙和史泰頓島的緊急護理而採取的一系列措施中的最新舉措之一。

吉布斯還特別感謝了聯邦眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)的支持，緊急救護中心的設立將為灣脊和戴克高地居民帶來的積極影響，通過立即可為傷患提供及時和先進的緊急救護服務，醫院將協助挽救生命。