如何在失業後重新出發 Northwestern Mutual助您重新評估職涯

失業是一件很讓人傷心的事情，不但嚴重打擊自信心，而且很可能長期心情低落，對未來憂心忡忡。很多人覺得失業，尤其是被雇主開除，是一件很丟臉的事。因為感到難為情，所以對自己的就業 狀況保密。這固然是人之常情，但是這麼做也許正好與直覺相反，可能長期而言影響到您的下一個就業機會。

儘管科技日新月異，徵才佈告欄早已數位化，但是超過70%的民眾表示，他們目前的工作是通過自己的人脈找到的。許多工作機會根本不會登上徵才佈告欄，反而是通過口耳相傳才得知職位空缺的消息。將您曾經共事過的每一個人，或是在同行或類似行業中您認識的人逐一列表，每天發出至少5封依照個別收件人量身打造的郵件，描述您目前的狀況，表示希望和他們共進午餐或是喝杯咖啡。

失業當然令人難過，因為工作的目的除了支付賬單開銷外，也對您的心理健康有絕對的必要性。工作提供您社交聯誼的機會，讓您保持與外界的聯繫，對心智也能發揮刺激作用。在失業後數週和數個月中，您很容易開始養成壞習慣：吃垃圾食物、偷懶不鍛煉、比平時更愛飲酒、不理會別人的電話和短信等，這些都是暫時減輕痛楚的自然反應。如果您縱容自己的壞習慣，那麼找尋新工作就會變得更為艱難。

與其找一份和原來一模一樣的工作，不如花一點時間想一想您真正想做什麼。與其整天穿著睡衣懶得起身，不如好好利用得來不易的空閒時間享受您的嗜好，參與以前工作太忙沒有時間去的自我開發活動，也可於趁著好天氣到戶外長程健行、寫日記，或是在房屋四周進行各種修繕工作。

找到一份新的工作也許要花上好幾個月的時間，這完全取決於您申請什麼樣的職位。就算您找到空缺，根據Jobvite進行的分析，從您提交申請到收到錄取通知通常需要28天的時間。求職的過程中必然包括賦閒的時間，因此以下的問題特別重要：如果您的求職過程超過您預期的時限，該如何解釋一份工作與另一份工作之間的空檔？好好利用您賦閒的時間構想一個令人動容的故事，做好如何對下一位潛在雇主解釋的準備。

請考慮在您心愛的非營利機構擔任義工、參加職業人脈連結團體、從事部分義務性的顧問工作或接幾個自由業工作，因為面試時最典型的問題就是「您在失業期間都做了些什麼？」

嬌生（Johnson & Johnson）公司的前任人事部門總監Steve Garguilo表示，失業是您重新評估職涯的最佳時機。您對自己職業生涯的走向滿意嗎？是否希望換個跑道？您先前工作的哪些方面令您十分反感？欠缺的是什麼？

您也可以註冊網絡課程，把自從上次找到工作後逐漸銹蝕的某些技能重新恢復過來。就算您失業，也不表示您的專業發展必須暫停。大多數人在失業後做的第一件事就是更新自己的履歷表，將最近的一份工作加上去。在更新履歷表的同時，請一併列入您為雇主帶來的，以計量的結果，不要只是說明您的工作內容，也應該說明您有哪些成就。譬如：您也許不負責採購，但是您將浪費減低了15%；也許您不是實際上的媒體經理，但是您將Instagram的觀眾人數變成了原來的兩倍。只要你具體說明，您就是在向潛在雇主傳達您能夠帶來何種成效的清晰概念，也顯示您具備以效果為導向的工作倫理。

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