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富康醫療法拉盛社區中心 誠意邀請您參與「眼睛健康講座」

紐約訊
富康醫療法拉盛社區中心誠意邀請您參與免費「眼睛健康講座」。
富康醫療法拉盛社區中心誠意邀請您參與免費「眼睛健康講座」。

富康醫療法拉盛社區中心即將於八月八日週二中午十二時至下午一時舉辦免費「眼睛健康講座」，並誠邀社區居民參與。該講座主講嘉賓為醫學和外科視網膜專家李宏恩醫生，他將為聽眾帶來關於眼睛健康的寶貴知識和專業建議。此次「眼睛健康講座」將用普通話進行，幫助廣大華人居民更輕鬆地理解專業知識和資訊。

富康醫療法拉盛社區中心一直致力於提供優質的醫療服務和社區活動，這次講座也是其為社區居民帶來的健康福祉。不論您是對眼睛健康有疑問，還是希望瞭解更多關於眼睛保健的知識，都歡迎您踴躍參與這場「眼睛健康講座」。

講座地點設在富康醫療法拉盛社區中心（VNS Health Community Center - Flushing），地址：136-52 39th Ave, Flushing, NY 11354。如有任何疑問，可致電諮詢相關事宜：718-321-7695（週一至週五，上午九時至下午五時）。

為方便更多人參與，該講座也提供線上參與的方式。屆時，您可以通過Zoom平臺參與活動，會議連結為：https://vnshealth.zoom.us/j/7183217695；您也可以撥打電話號碼加入講座：929-205-6099，然後輸入會議號碼：7183217695#。

法拉盛 醫學 華人

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