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20屆美國華裔小姐競選完美落幕冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡

紐約訊
第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，主辦單位、協辦單位、贊助商、評審與前三甲合影。
第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，主辦單位、協辦單位、贊助商、評審與前三甲合影。

由美國華裔小姐選美會主辦， TVB (USA)、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團董事冠名贊助的第二十屆美國華裔小姐競選總決賽於7月29日在金神宴會廳隆重舉行，經過激烈的競賽，結果劉曉菲奪得冠軍，亞軍是張盈盈，季軍是黎康怡。

比賽環節首先是晚裝和自我介紹，佳麗們著雍容華貴的晚裝出場，向現場觀眾和評委作自我介紹。隨後是泳裝問答與旗袍展示，上述環節結束後產生晉入決賽的五強，分別是劉曉菲、黎康怡、李莞然、梁瀟與張盈盈。最終由5 號劉曉菲奪得冠軍，10號張盈盈奪得亞軍，7號黎康怡奪得季軍。其它獎項：

友誼小姐9號梁瀟，網上最受歡迎獎 6 號張婉婷，最上鏡小姐 5 號劉曉菲，完美體態獎10號張盈盈，最佳晚裝演繹獎7號黎康怡，最佳才藝獎7 黎康怡，最佳旗袍美態獎10 號張盈盈。

晚會邀請香港影視紅星鄭嘉穎擔任特別表演嘉賓，由TVB藝人余思霆、2007年季軍劉懿與周明擔任司儀。今年適逢美國華裔小姐競選20周年的大日子，選美會特別邀請歷屆20多位選美佳麗登場與觀眾互動，並由首屆冠軍劉美誼獻唱「終身美麗」，大家在台上感觸良多。

總決賽現場氣氛熱烈，佳麗們演出精彩，觀眾在鄭嘉穎握手環節紛紛衝前爭取拍照機會，大家都瘋狂尖叫！兩個半小時的比賽流程緊湊，演出圓滿成功！

選美會表示：「光輝廿載，生生不息」，風雨中成就今天的美國華裔小姐選美會，從2002以紐約為基地到2023年美國華裔小姐邁進第二十個年頭，與時代並進但不忘初心－『造就明日之星』，希望這個文化事業不單給大家帶來歡樂和喜悅，同時致力於促進少數民族文化傳承、國際文化意識和帶來正面的社會意義。

美國華裔小姐選美會跟隨時代的步伐，不但希望給觀眾帶來歡樂，把文化傳承下去，也希望在美國的華裔女生擁有一個平台去展現她們的美麗、勇氣，學識、才華，自信等，同時展示出女性的風采和魅力，而不再侷限在傳統角色。

本屆選美總決賽評審是康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton、麗興恆生集團副總裁Katty Lau、時裝設計師麥葉素珍、美國紐約華人總商會會長徐家鵬、2012年美國華裔小姐冠軍李思禹、軒尼詩私人客戶經理Kathy Chan 與Kulu 甜品創始人兼首席執行官Jayson Chong。

第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡。
第20屆美國華裔小姐競選完美落幕，冠軍劉曉菲、亞軍張盈盈、季軍黎康怡。
選美會的三位負責人：江謹輝（右一）、何嘉琦（右二）、阮健華（左一）與進入今年決賽...
選美會的三位負責人：江謹輝（右一）、何嘉琦（右二）、阮健華（左一）與進入今年決賽的10名佳麗。

華裔 華人 香港

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