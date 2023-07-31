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慈濟紐約分會8/6愛心健康日 法拉盛喜來登免費全科義診

紐約訊
慈濟舉辦的「愛心健康日」，嘉惠且關心社區民眾的健康。
慈濟舉辦的「愛心健康日」，嘉惠且關心社區民眾的健康。

慈濟紐約分會感恩與社區攜手走過32周年，今逢慈濟年度「愛心健康日」義診，謹訂於8月6日(周日)在法拉盛喜來登大飯店二樓(Ball Room)舉行全科義診，包括中西醫多個科別，有眾多醫生及上百志工參與。義診掛號時間為早上9點到下午2點止，歡迎社區民眾及其他族裔依自身需求蒞臨現場諮詢或看診。

慈濟每年都舉辦大型義診，旨在守護社區民眾的健康。此次的「愛心健康日」現場，設有免費診斷治療、牙科服務、驗光配鏡（名額有限，額滿為止）、健康篩檢及醫療諮詢等，並有骨髓捐贈登記。現場還設有免費洗牙、補牙和簡單拔牙，以及中醫、針灸及復健物理治療等，各科目皆以登記優先順序看診。

值得一提的是，多年來慈濟與布碌崙市府合作，在醫師及志工的努力下，於2019年開始成立行動眼鏡行(車)，幫助無數布碌崙地區兒童打開新「視」野，不僅免費檢查眼睛，還提供免費驗光和配鏡服務。慈濟在此過程中感受到民眾對醫療服務的需求，故將此有意義的「事和愛」列入此次義診項目中(名額有限)，敬請把握先機。另外，在免費牙科項目中除了提供口腔癌篩檢及口腔衛生教育服務外，現場亦有多台洗牙機器，為您的口腔做健康把關。

免費診斷治療包含中醫針灸、復健及物理治療等，都是針對目前一般慢性病人急需的診療項目而設。在醫療諮詢科目中包括一般內科、心臟科、營養諮詢、耳鼻喉科、家醫科、腸胃科、老人科、血液/腫瘤科、疼痛科、腳科、心理諮詢、婦產科諮詢等；還有免費健康篩檢也是預防各種病症的最好方法。而會中舉辦的骨髓捐贈登記，只需簡單的口腔黏膜取樣，由於先進醫療技術可以無痛、無創地實行骨髓捐贈且不傷害健康，因此慈濟呼籲僑胞加入成為骨髓捐贈者，挽救更多需要幫助的民眾。

活動日期：8月6日（週日）早上10點到下午2點30分，地點：法拉盛喜來登飯店二樓(Ball Room)，地址：135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354，洽詢電話：718-888-0866（不接受電話掛號）。

篩檢 布碌崙 法拉盛

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