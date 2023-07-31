我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

聯合健保成功舉辦專題講座「紐約市可負擔房屋申請」

紐約訊
聯合健保成功舉辦「紐約市可負擔房屋申請」專題講座。
聯合健保成功舉辦「紐約市可負擔房屋申請」專題講座。

聯合健康保險於7月26日，與華策會、紐約州新移民辦公室攜手合作，成功舉辦了線上線下「紐約市可負擔房屋申請」公益專題講座。

可負擔房屋項目是紐約市為符合條件的紐約市民提供的亮點生活援助項目。華策會資深專員Albert Li先生及其小組親臨聯合健康保險位於曼哈頓華埠堅尼路的亞裔中心，針對可負擔房屋申請帶來專業的介紹，並為現場及線上朋友解答相關疑問。

聯合健康保險同時開放曼哈頓華埠堅尼路和東百老匯、布碌崙八大道和86街、皇后區法拉盛等五處亞裔資訊中心，通過現場與Zoom視頻及語音，向紐約市華人社區直播了此次講座。

講座亮點一覽：

* 紐約市可負擔房屋申請新網站：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。

* 紐約市可負擔住房申請人必須年滿18歲，政府對申請人家庭收入、資產及租戶選擇等均有限制要求。

* 紐約市可負擔房屋抽簽適用於新建或翻新的補貼公寓，申請可通過電話、網上等方式進行。

* 可負擔房屋申請中的注意事項提醒：不要重複提交申請（可能會被取消資格）；不要提交不符合要求的申請（如果收入太低或太高都將不符合資格）；請根據您的收入範圍和家庭情況進行申請。

聯合健康保險「夏日清涼回饋三部曲」公益社安講座，歷經反應熱烈的6月份「老人法講座」、7月份「可負擔房屋申請講座」，即將迎來8月9日(星期三)上午11時的「美國社安福利講座」，屆時紐約州法拉盛社安福利辦公室專員將親臨聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心，為華人大眾講解美國社安福利，講座將使用國語和粵語進行。除法拉盛現場外，聯合健康保險還將開放紐約華埠堅尼路和東百老匯、布碌崙八大道和86街、新澤西愛迪生五處亞裔資訊中心進行大屏幕直播，歡迎民眾就近參加，瞭解與自身息息相關的美國社安福利以及如何申請等重要信息。

活動詳情可查詢「聯合健保」官方微信號，或致電聯合健康保險華語專線：800-801-1900，也可前往鄰近的聯合亞裔資訊中心諮詢。聯合健康保險亞裔市場部團隊持續為華人社區提供免費公益活動，促進在美華人的健康美好生活。

請掃描「聯合健保」官方微信號關注，第一時間獲知聯合健康保險近期活動預告與養生話題...
請掃描「聯合健保」官方微信號關注，第一時間獲知聯合健康保險近期活動預告與養生話題討論。
聯合健保成功舉辦「紐約市可負擔房屋申請」專題講座。
聯合健保成功舉辦「紐約市可負擔房屋申請」專題講座。

保險 紐約市 亞裔

上一則

杭特拜登前合夥人作證前夕 司法部要他入獄服刑

下一則

白石鎮93歲屋主遭破門闖入 警緝2嫌

延伸閱讀

紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上

紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上
紐約太熱了 民眾玩水、逛商場避暑

紐約太熱了 民眾玩水、逛商場避暑
涉買兇槍殺前雇員 華男要求撤銷證據 遭法官駁回

涉買兇槍殺前雇員 華男要求撤銷證據 遭法官駁回
不在籍選票爭議…陳錦良告白育青案開庭

不在籍選票爭議…陳錦良告白育青案開庭

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」