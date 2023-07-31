聯合健保成功舉辦專題講座「紐約市可負擔房屋申請」

聯合健保成功舉辦「紐約市可負擔房屋申請」專題講座。

聯合健康保險 於7月26日，與華策會、紐約州新移民辦公室攜手合作，成功舉辦了線上線下「紐約市 可負擔房屋申請」公益專題講座。

可負擔房屋項目是紐約市為符合條件的紐約市民提供的亮點生活援助項目。華策會資深專員Albert Li先生及其小組親臨聯合健康保險位於曼哈頓華埠堅尼路的亞裔 中心，針對可負擔房屋申請帶來專業的介紹，並為現場及線上朋友解答相關疑問。

聯合健康保險同時開放曼哈頓華埠堅尼路和東百老匯、布碌崙八大道和86街、皇后區法拉盛等五處亞裔資訊中心，通過現場與Zoom視頻及語音，向紐約市華人社區直播了此次講座。

講座亮點一覽：

* 紐約市可負擔房屋申請新網站：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。

* 紐約市可負擔住房申請人必須年滿18歲，政府對申請人家庭收入、資產及租戶選擇等均有限制要求。

* 紐約市可負擔房屋抽簽適用於新建或翻新的補貼公寓，申請可通過電話、網上等方式進行。

* 可負擔房屋申請中的注意事項提醒：不要重複提交申請（可能會被取消資格）；不要提交不符合要求的申請（如果收入太低或太高都將不符合資格）；請根據您的收入範圍和家庭情況進行申請。

聯合健康保險「夏日清涼回饋三部曲」公益社安講座，歷經反應熱烈的6月份「老人法講座」、7月份「可負擔房屋申請講座」，即將迎來8月9日(星期三)上午11時的「美國社安福利講座」，屆時紐約州法拉盛社安福利辦公室專員將親臨聯合健康保險法拉盛亞裔資訊中心，為華人大眾講解美國社安福利，講座將使用國語和粵語進行。除法拉盛現場外，聯合健康保險還將開放紐約華埠堅尼路和東百老匯、布碌崙八大道和86街、新澤西愛迪生五處亞裔資訊中心進行大屏幕直播，歡迎民眾就近參加，瞭解與自身息息相關的美國社安福利以及如何申請等重要信息。