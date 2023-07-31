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TOUS les JOURS法式亞洲麵包糕點 連鎖店徵招加盟

紐約訊
TOUS les JOURS法式亞洲麵包糕點連鎖店徵招加盟。
TOUS les JOURS法式亞洲麵包糕點連鎖店徵招加盟。

TOUS les JOURS（多樂之日）是一家法式亞洲麵包糕點連鎖店，自2004年進入美國市場以來，以其精緻的法式亞洲風味糕點而知名。這家連鎖店名字在法語中之意為「每一天」，象徵著他們每天都為顧客提供新鮮、美味的糕點體驗，現正提供引人入勝的加盟計畫。

多樂之日以其獨特的烘焙工藝和優質原材料聞名，致力於打造最頂級的產品。他們的產品系列包括精緻的法式麵包、手工製作的糕點、美味的蛋糕和口感豐富的甜點，讓顧客在每一口中都能品味到「法式烘焙的獨特風味和亞洲的精緻口感」。

多樂之日的麵包糕點均在店內現烤，確保口感新鮮、品質高。他們精心挑選優質的原材料，遵循傳統的烘焙技術，確保每個產品都具有獨特的風味和口感。不論是早晨的咖啡搭配、下午茶的伴侶，還是慶祝活動的特別甜點，多樂之日都能滿足顧客對美食的追求。

該品牌已在美國各地成功開設並經營了97家店鋪，遍布27個州，目前在紐約、波士頓、紐澤西、Arlington等許多城市均有門店。多樂之日已簽訂約60份特許經營合同，全球門店數量接近1,700家。在2022年，多樂之日更名列Franchise Times的500強，排名第122位，這象徵著他們在美國特許經營市場上的崛起。

作為一個蓬勃發展的特許經營品牌，多樂之日提供引人入勝的加盟計畫，為有志開設自己小型企業的人提供無限商機。加盟多樂之日，你將獲得專業特許經營團隊的全程支持，包括培訓和指導、菜單和產品開發、供應鏈管理、廣告和市場推廣、持續的業務指導等，確保加盟店順利運營並取得成功。根據2022年度統計，已加盟的前十家店鋪平均年銷售額為3,583,556美元，所有店鋪的平均年銷售額為1,763,680美元。

多樂之日已在全美各地建立了眾多成功的加盟店，並不斷擴大特許經營網絡，提供的商機已成為創業者關注的焦點。

多樂之日注重經營創新，店內的現烤環境營造出迷人的香氣，讓顧客在舒適的環境中享受美食。對於加盟商而言，多樂之日提供全方位的方針，從開店前的地點選擇和店內設計，到經營管理和市場推廣策略，都有專業的團隊提供協助。加盟商還可以從多樂之日的供應鏈優勢中受益，確保獲得高品質的原材料和有競爭力的價格，與一個成功的特許經營品牌攜手共同成長。

瞭解有關特許經營計畫的詳細信息，可至多樂之日官方網站查詢：www.tljus.com/franchise。

供應鏈 咖啡 波士頓

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