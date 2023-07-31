曼哈頓下東城豪華公寓熱賣

「東百老匯222號」由一幢全新的豪華大廈和一幢翻新地標Loft大樓組成。

由一幢全新的豪華大廈和一幢翻新地標Loft大樓組成的「東百老匯 222號」（222 E. BROADWAY），鄰近曼哈頓 華埠，有70套獨特的豪華住宅和大量室內外設施，為住戶提供永恆的現代生活方式。

東百老匯222號位於曼哈頓下東城東百老匯和克林頓街交界，由一棟新建的28層豪華大樓和經過翻新的11層地標Loft組成，建築設計上無縫融入下東城的歷史環境。該建築的外部具有各種規模的開窗和比例，使其有別於其他現代外牆和住宅開發項目。住宅從單間公寓到四居室住宅，內飾經典優雅、低調奢華。該建築擁有現代而永恆的細節，包括開放式樓層佈局、7英吋白橡木硬木地板以及沐浴落地窗，每套住宅都有自然光。

每套住宅還設有比例優雅的廚房，配有定制凹槽玻璃櫥櫃、意大利灰石大理石檯面和頂級Miele電器。浴室配有精緻的細節，例如帶有萬寶龍梳妝台檯面的定制青銅胡桃木梳妝台、定制的Waterworks固定裝置以及精緻的石雕。除了中城和曼哈頓下城天際線以及布碌崙和東部的壯麗景色，河邊的部分住宅還設有寬敞的步入式私人露台。

222 E. Broadway的Loft大樓建在地標性裝飾藝術Bialystoker建築的骨架內，有10英呎高的天花板、白橡木人字形地板和令人驚嘆的定制飾面。此外，每套住宅還擁有寬敞的廚房，配有圖案豐富的卡拉卡塔櫃檯和後擋板、溫暖的胡桃木和帶有雲杉綠色內飾的凹槽玻璃上層櫥櫃，以及Miele和Sub-Zero電器套件，為空間增添了功能和美觀。主浴室風格則採用典雅卡拉卡塔大理石、帶有香脂綠色琺瑯的定制Waterworks燈具以及Paris Forino的定制照明燈具。

222 E. Broadway提供終極生活方式體驗，有14,000平方英尺的室內和室外設施，專為休閒和健康而設計；居民可以使用帶小屋的室內游泳池、帶兒童遊樂場的6,700平方英尺私人景觀公園、戶外娛樂燒烤區和冥想花園。此外，222 E. Broadway還設有帶瑜伽室的先進健身 中心、帶休息室的放映室以及室內兒童遊樂場、遊戲室，大堂有門衛/禮賓人員全天24小時值守。

222 E. Broadway的居民還可以使用住家經理、自行車存放處、可存放新鮮食品和鮮花的冷藏室以及可供購買的私人儲藏室。

東百老匯222號位於下東城的中心地帶，周圍環繞著一些最繁華的商業區，包括市內一些最好的餐飲、購物和文化機構，已迅速成為曼哈頓最受睛睞的居住地之一。