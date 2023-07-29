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中國歷代帝王金幣 紐約限量發行

紐約訊
第一套純黃金324枚「中國歷代帝王金幣大全」打破帝王金像單枚發行慣例，收錄帝王金像數量最多、最全，堪稱史上價值最高的帝王典範！
第一套純黃金324枚「中國歷代帝王金幣大全」打破帝王金像單枚發行慣例，收錄帝王金像數量最多、最全，堪稱史上價值最高的帝王典範！

中華文明浩瀚綿延，王侯將相英雄輩出。從炎黃到溥儀，從上古到清末，歷代帝王堪稱一顆顆璀璨明珠，憑藉雄才大略、文治武功、開疆拓土，展現了波瀾壯闊的盛世王朝，不斷推動歷史車輪前行，使中華文明稱雄世界幾千年。沒有歷代帝王的蓋世功勛，就沒有中華文明的盛世輝煌！為拯救及恢復中國歷代帝王真容，讓億萬炎黃子孫一睹華夏歷代帝王聖顏，國家首次啟動「歷代帝王真容復原工程」，由上海第一造幣廠等權威部門，採用最先進的工藝完美復原華夏歷代皇帝真容，重磅打造出324枚「帝王金幣」，金光四射，盡顯皇家風範。一部凝聚中華上下五千年文明的帝王金幣博物館磅礡問世，震驚華夏、轟動寰宇！

由國家首次啟動的「歷代帝王真容復原工程」耗時10年，由上百位文物專家、歷史學家查閱了《二十四史》等多部史籍，踏訪海內外數十萬公里尋找遺存華夏帝王禦影，終將324位中國歷代著名帝王真容一次搜羅齊全並完美黃金復原，是成就轟動世界的最大文物復原工程。中國歷代帝王金幣全套324枚，共耗用60克999純金，採用國際最先進的錢幣雕鑄技術，融合暗線、噴砂、鏡面、微縮、細雕等手法，在999黃金鏡面之上脈絡清晰且細緻地呈現歷代帝王的金像真容，凸顯皇家風範、金光四射，不愧為一套黃金堆砌的中國歷代皇帝真容博物館！

女皇武則天金幣、朱元璋金幣等，從最初的100元面值暴漲到1萬多元，瘋漲100多倍！2014年發行的蒙古國成吉思汗金幣，從折合面值5元多暴漲到500多元，短短幾個月瘋漲100倍！單枚尚且如此，324枚帝王金幣約耗用60克純黃金雕刻而成，堪稱史上收錄帝王最多、最全的「帝王金幣大全」，將來的價值肯定超越單枚帝王黃金藏品，即使按最少一年升值100倍算，10年後也是價值千萬的帝王金幣博物館。

「中華歷代帝王幣」共324枚，由官方特許發行。每套均配有收藏證書、監製證書、防偽證書、出品證書、黃金鑒定證書等，統一原始發行價3999美元/套，紐約配額發行20套，數量極少、先到先得！

紐約官方指定唯一發行處：法拉盛喜來登酒店六樓Emerald Room，地址：Sheraton Laguadia East Hotel, 135-20 39th Avenue, Flushing NY 11354，紐約發行專線：516-642-3541。

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