法拉盛整齊牙科開業十年 瑞典名牌植牙Osstem買7送3大酬賓

金院長為患者提供細緻周到的口腔檢查。

紐約市法拉盛 「整齊牙科」(Prime Smile Dental)開業滿十年，診所已遷至更大更近的法拉盛市中心地面一樓，方便患者進出。為慶祝十週年，整齊牙科推出瑞典 名牌植牙Osstem買7送3大酬賓活動，敬請患者盡早看診，及時享受優惠。

具備20年經驗的整齊牙科院長丹尼爾·金（Dr. Daniel Kim）表示，該診所已從法拉盛北方大道搬往帕森斯大道（Parsons Blvd）與羅斯福大道路口的新式樓宇，更接近法拉盛市中心。診所從過去的二樓搬到一樓，給予患者交通與出行上的更大便利。金院長還說：「我們搬到了更大的地方，占地三千呎，全新裝潢與設備，以寬敞舒適為設計重點。診所裡添置了五張全新手術椅、CT掃描和所有掃描儀器等，價格不菲。尤其是我們的電腦斷層掃描儀器，是業界數一數二的。」金院長強調，該診所的整體環境與設施高雅潔淨，就是希望民眾能就近上門，安心地享受就醫全過程。

金院長還表示：「當患者需要做7顆牙齒的種植手術時，我們將免費提供額外3顆植牙。我們最近引進瑞典Osstem的植體，是世界前五名的高端植體品牌，肯定能增加植牙的成功率，也會延長植體的使用壽命。」金院長提示，該診所的瑞典與德國製植牙性能卓越，給予病人多樣選擇；而另一種瑞士氧化鋯植牙則是最新的美容植牙，歡迎各界多加利用。

說到整齊牙科施行的3D數位導航植牙，金院長強調，這項新穎技術可以在一天內完成，創口小、速度快、疼痛少。3D數位導航植牙的特點包括：1. 一天植牙，從拔牙到植牙只需一天即可完成，療程短，舒適度高。2. 微創植牙，傷口小、流血少、速度快，特別適合老年人及高血糖、高血壓患者；由於手術切口極小，所以術後恢復很快。3. 親水性植牙，適合糖尿病與骨質疏鬆患者。4. 準確度高，通過3D電腦掃描，能精確判讀患者口內的3D立體影像。5. 安全性高，醫師可以預知體質缺損修補方案，以保障患者的健康和安全。6. CAD/CAM設備提供最新口腔掃描技術，精密微創植牙。7. 手術時間短、疼痛感低，讓患者減少回訪次數，最適合忙碌的上班族。

與此同時，整齊牙科還提供的其他服務：1. 牙齒整型/矯正：牙齒、舌側、透明與快速矯正。2. 交通事故特殊治療：接受汽車保險 賠償。3. 美容牙科：瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。