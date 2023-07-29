青光眼/白內障專科「展望眼科」技術精良 醫療設備先進

專精青光眼及白內障眼科的專科醫學博士王思浩醫師，臨床經驗豐富。

座落於法拉盛41大道上、由青光眼/白內障專科醫師王思浩博士所主持的「展望眼科」已隆重開業。該診所備配有最先進的鐳射醫療設備，病患可於診所直接進行青光眼鐳射治療，方便、省時、療效極佳，歡迎有青光眼的僑胞致電預約。

王思浩眼科醫學 博士為耶魯大學 生化學士及紐約大學醫學博士、新澤西羅格斯大學醫學院住院總醫師、紐約眼耳鼻喉醫院青光眼專科醫生，主治青光眼評估、白內障手術、青光眼鐳射治療及青光眼手術（包括分流管、小梁切除術和微創青光眼手術）、糖尿眼檢測和各類眼疾。王醫生樂意回答所有患者的疑問，並耐心提供建議，其友善的態度讓病人感到十分輕鬆自在。王醫生現任紐約西奈山醫院隸屬紐約眼耳鼻喉醫院主治醫生，已任教多年，常年接手疑難眼科手術，被授予「紐約眼耳鼻喉醫院傑出教學和突出貢獻獎」，是學歷經驗非常豐富的青光眼/白內障全眼科專科醫生。

王醫師表示，青光眼是眼科常見疾病，特徵通常為眼壓高造成眼睛脹痛，進而引起視神經損害和視野缺損。無創的激光因療效顯著，是現行的一線療法。王醫師介紹，選擇性鐳射小樑整形術(Selective Laser Trabeculoplasty，SLT)是近年引入且被認為相當有效的青光眼治療方法，適用於隅角開放型青光眼，主要利用低能量鐳射將小樑位置改做，包括以鐳射的溫度活化小樑網附近的吞噬細胞、清除小樑網上的雜質，以增強小樑之排水功能。鐳射後少數人會引起前房輕微炎性反應或眼壓短暫升高，可配合藥物減少副作用，大多數病人皆無任何術中或術後的不適反應。臨床研究顯示，七成的病人接受SLT之後可以成功降低眼壓達兩成或以上，部分病人更可減眼壓高達五成。

王醫師建議有家族病史、40歲以上、眼壓高、有高度近視或遠視、眼睛曾受過傷、

長期使用類固醇或患有糖尿病、高血壓 、偏頭痛、血液循環不良等青光眼高險族群，定期檢查以預防青光眼的發生。展望眼科診所設備新穎，患者無需費時即可在診所接受激光手術，手術時間短、恢復快。

展望眼科地址：136-19 41st Ave, 4th Floor, Flushing, NY 11355，門診時間：周一、二、四、五上午9:30至下午5:00，周六上午10:30至下午4點。預約電話：347-438-1324，歡迎有需要的僑胞預約前往。