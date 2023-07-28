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布碌崙免費籃球夏令營　每週六火熱訓練中

紐約訊
免費夏令營招收不同年齡段學員，從3歲至18歲，每位學員都將收穫豐富的暑期。
免費夏令營招收不同年齡段學員，從3歲至18歲，每位學員都將收穫豐富的暑期。

由美國布碌崙籃球協會（Brooklyn USA Basketball）主辦、The Coney贊助的為期10週的免費籃球夏令營已於7/1展開，免費籃球營訓練時間為每週六上午11點至下午1點，兩小時不間斷訓練，場地位於布碌崙Kaiser公園籃球場內。雖然籃球營已經進行到第五週，但仍歡迎有興趣的青少年加入。

本次免費夏令營面向的青少年年齡層從3歲到18歲，主辦方會派發免費籃球T恤衫、水壺、背包等，順利完成訓練營的學員還能獲得獎杯。儘管籃球營不收取任何費用，但教員的水平卻是最專業的。該訓練營按照學員的身高、年齡、籃球水平分組，由2-3個教練各帶一隊，全方面進行體能和籃球技巧的訓練，包括帶球跑、控球、射籃、跳躍等。兩小時內不間斷練習，只有短暫的補充水分時間，訓練營將提供冰水消暑。

美國布碌崙籃球協會負責人Thomas "ZIGGY" Sicignano表示，舉辦此次免費夏令營的目的，是讓社區青少年能過一個充實的暑假。Brooklyn USA Basketball奪冠無數，為NBA、WMBA輸送大量青少年人才。在夏令營裡，學員能學習到的不光有籃球，還有人格，教會他們尊重父母、教練、隊友和自己，認真對待訓練、享受訓練、突破自己。

Brooklyn USA Basketball除了本次免費夏令營外，還舉辦了為期6週的高強度籃球特訓營，每週週一至週五，每天6小時。費用$600，每週只需$100，等於每小時只需要$3。特訓營只打籃球，沒有任何其他不相干活動，適合熱愛籃球、想提升籃球水平的學員。特訓營報名請聯繫Ken Fitzpatrick，電話：312-434-0805。

Thomas還特別介紹本次夏令營的贊助商：The Coney，一個旨在振興布碌崙康尼島及周邊社區經濟的商會。The Coney計劃在康尼島開設賭場、建設大型酒店商店來帶動康尼島周邊的經濟，形成商圈，預估能為社區帶來起碼4000個新的工作機會。The Coney同時也計劃將收益還之於社區，為社區的設施、教育、民生做貢獻。

這個暑假與籃球作伴，在陽光下成為更健康陽光的自己！報名熱線：718-751-6931，地點：Kaiser Park, 2529 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11224。歡迎關注Brooklyn USA Basketball美國布碌崙籃球協會，瞭解更多詳情，網址：www.brooklynusa.org，Instagram：brooklynusabasketball，臉書：Brooklyn USA Basketball，微信：Brooklyn USA Basketball，Snap Chat：brooklynusabasketball，Twitter：Brooklynusa1。辦公室地址：315 Flatbush Avenue, suite 398, Brooklyn, NY 11217。

美國布碌崙籃球協會舉辦的免費籃球夏令營反映熱烈，下圖為負責人Thomas Sic...
美國布碌崙籃球協會舉辦的免費籃球夏令營反映熱烈，下圖為負責人Thomas Sicignano為學員加油打氣。

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