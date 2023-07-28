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陳惠萍醫美診所新進水光針美容儀器　第8代分段式氧氣負壓水光儀

紐約訊

法拉盛抗老權威陳惠萍醫美診所新進水光針美容儀器AIR SHINE（第8代分段式氧氣負壓水光儀），可以瞬間注入壓縮空氣，在真皮層之間創造空間，提供系統性的治療，有助於膠原蛋白再生，還可以輕鬆地將藥物、溶液或PDO線注射到皮膚的真皮層中，是最精準且效果最佳的水光針注射方式。

陳醫師表示，AIR SHINE是Ultra V（韓國）品牌的美容儀器，結合了用於消除皺紋及凹凸洞的Air Dissector技術和Ultra V Air Lift技術水光注入，透過注入氧氣瞬間打開皮膚層，製造空間令營養液停流在中層，以發揮最佳的水光效果；其負壓吸力技術可以有效準確地固定位置，從而不易流失營養液。

Ultra V Air Lift技術非單一針頭技術，可以利用氣壓過程，將精華定點滲入肌膚，不會導致疼痛，也不會造成瘀傷，同時有助於確保精華液100%進入皮膚以促進效果。該技術還能改善皺紋及頸紋，注射藥物可增加皮膚水分、誘導皮膚再生、改善皮膚健康和彈性。

陳惠萍醫師擁有皮膚醫學博士背景以及豐富的醫學美容治療經驗，其診所附設最先進的美容儀器，針對各種皮膚腫瘤及癌前病變提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。

該診所率先引進紐約第一台坊間俗稱「玩美電波」的Oligio電波治療系統，採用立體加熱真皮層、刺激膠原蛋白及彈力蛋白重組的原理，令肌膚改善皺紋並緊緻提升，治療結束即見緊緻效果，2-3個月後皺紋明顯變少。

陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

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