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華美銀行集團2023第二季財報亮眼

紐約訊

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」），日前公佈2023年第二季度財務報告。第二季度淨利潤達3.12億美元，稀釋每股收益2.20美元，較去年同期的2.58億美元和每股1.81美元均增長21%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民Dominic Ng表示：「2023年第二季度，華美銀行延續了第一季度的強勁勢頭，營運成績喜人。與第一季度相比，存款與貸款的年化增長率均達到7%，分別為557億美元和498億美元。我們的平均資產報酬率為1.85%，平均有形股東權益報酬率達21.0%，均領先同業；淨利差為3.55%，年化呆帳消除比率為0.06%。在當前的市場環境中，擁有健康的利差和資產水準尤為重要。」

吳建民介紹：「在第二季度中，我們繼續專注於確保資產負債表、資本、資產流動性和盈利能力的強勁和穩健性。截至2023年6月30日，華美銀行的有形普通股權益資本比率（TCE）提升至8.80%，第一類資本比率（CET1）提升至13.17%。憑藉我們多元化的商業模式和積極的市場發展預期，我們有信心在2023年下半年以及在未來的日子裡，繼續為股東帶來源源不斷的收益。」

2023年的第二季總資產創新紀錄，截至2023年6月30日已達685億美元，較2023年3月31日的672億美元增長13億美元或2%。2023年第二季度平均生息資產為641億美元，較2023年第一季度的615億美元增長26億美元或4%。與第一季度相比，平均貸款增長約7.02億美元，平均生息現金和存款增長18億美元。

該行資本水準也表現得非常強勁，截至2023年6月30日，華美銀行股東權益為65億美元或每股45.67美元，均較第一季度增長2%。截至2023年6月30日，股東權益比率為9.43%，較第一季度增長0.05%。截至2023年6月30日，每股有形帳面資產價值為42.33美元，較第一季度增長3%。有形普通股權益資本比率為8.80%，較第一季度增長0.06%。

該行總貸款再攀新高，截至2023年6月30日，總貸款創紀錄，達498億美元，較2023年3月31日的489億美元增長9.06億美元或2%；較2022年6月30日的465億美元增長33億美元或7%。總存款保持穩健，截至2023年6月30日，總存款為557億美元，較2023年3月31日的547億美元增長9.21億美元或2%；較2022年6月30日的543億美元增長13億美元或2%。截至2023年6月30日，無息存款佔存款總額的30%，而2023年3月31日為33%。

華美銀行董事會宣佈，將於2023年8月15日派發2023年第三季度普通股現金股息，股息為每股0.48美元，股東將依其於2023年8月1日的持股份額獲派股息。欲瞭解更多第二季財報資訊，請參：https://www.eastwestbank.com/。

貸款 股息 股票

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