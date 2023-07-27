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紐約幼獅青少年管弦樂團 9月16日舉辦新團員甄試

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁，督促全團每周練習，為全年各項演出做好準備。
紐約幼獅青少年管弦樂團音樂總監兼指揮鍾啟仁，督促全團每周練習，為全年各項演出做好準備。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）謹訂於9月16日周六下午1-4時，舉辦年度新團員甄試，地點在皇后區貝賽地段158中學。甄試內容為自選曲一首(無須伴奏)、音階(兩個八度)及視奏，即日起接受報名，歡迎18歲以下學生參加。

報考學員需會演奏以下樂器中的至少一種：長笛(Flute)、豎笛(Clarinet)、雙簧管(Oboe)、低音管(Bassoon)、小號(Trumpet)、法國號(Horn)、長號(Trombone)、低音號(Tuba)、小提琴(Violin)、中提琴(Viola)、大提琴(Cello)、低音提琴(Double Bass)、豎琴(Harp)以及打擊樂器(Percussion)。

該團音樂總監兼指揮鍾啟仁（Chijen Christopher Chung, Music Director & Conductor）指出，樂團現在公布2023-24四項重要音樂會，敬請愛樂者提早預留時間撥冗參加：

1. 聖誕音樂會（Holiday Concert 2023），12月17日周日下午4時，地點：Marie Curie M.S., 158 Auditorium, 4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。

2. 師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2024），3月23日周六下午4時，地點：臺灣會館（Taiwan Center）137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。

3. 臺灣會館音樂會(Taiwan Center Concert 2024)，5月18日周六晚上7時，地點：臺灣會館（Taiwan Center）137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。

4. 林肯中心音樂會（Lincoln Center Concert 2024），6月8日周六晚上7:30，地點：Alice Tully Hall, Lincoln Center, 1941 Broadway, New York, NY 10023。

以上活動贊助單位有紐約市文化事務局、紐約市議員黃敏儀、綠洲基金會（The Oasis Foundation）、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、紐約第一銀行、莊松河醫師基金會、華美銀行、www.PatsyChen.com、普利斯通商務網路（superprism.net）、駐紐約臺北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、林口印刷以及臺灣會館。

年度新團員甄試地點在：MS 158, 46-35 Oceania St., Bayside, NY 11361，報名及查詢紐約幼獅青少年管弦樂團各項活動詳情請聯繫：藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen, Artistic Director)，手機：917-912-8288；行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director)，手機：347-306-2511。網站：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]

2023年夏季，紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心盛大演出。
2023年夏季，紐約幼獅青少年管弦樂團在林肯中心盛大演出。

紐約市 中華民國 皇后區

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