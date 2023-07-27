夏迎秋西醫內科七天看診 法拉盛及長島皆設有診所

位於法拉盛 鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科，醫療設備先進、環境優雅，以熱情的服務態度、精湛的醫術贏得患者的肯定與讚賞。為滿足疫後多數人作息改變的緣故，法拉盛診所實施七天看診，方便僑胞彈性就診。另外，為了服務更廣大的僑胞，夏醫師也於長島 設立新診所，不方便前往皇后區的患者也可就近在長島就診。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電查詢。

夏醫師提醒僑胞，隨著暑假旅遊旺季的到來，各旅遊勝地擠滿人群，搭乘各種交通工具也是班班滿載，且室外天氣炎熱、室內空調強冷，擁擠人群加上進出冷熱變化頻繁，一不小心即可患上上呼吸道感染，尤其是老人或幼兒更是高危險群，一旦感染就易引發併發症。目前Covid-19變種病毒仍未休止，預防感染與防疫同等重要，雖然口罩令已解除，但在人多的場所時也盡可能戴上口罩，希望僑胞做好防備措施、避免感染。

對於首次看診的病患，該診所的醫護人員會於預約時先詢問有無發燒、出外旅遊史，並初步確認病因概況。該診所提供乾洗洗手液消毒，醫護人員一律戴上口罩，對於臨時忘記攜帶口罩的病患，該診所也會提供口罩。全天診間及看診器械都皆有固定時間嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學 科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL系統完成內科住院醫師培訓後，夏醫師任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授、NORTHWELL系統長島猶太醫院及長島北岸醫院主治醫師。

該診所服務項目：年度全身健康檢查、入學就業體檢、各種疫苗注射、急診、心電圖、肺功能測試、過敏針、過敏皮試、大小便檢驗。主治：高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、甲狀腺、前列腺、急慢性支氣管炎、哮喘、感冒、發燒、胃腸炎、尿路感染、皮疹、關節炎、肝炎、花粉過敏、貧血、頭暈、頭痛。

法拉盛診所地址：3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C室），電話：718-866-2828、718-475-9606，傳真：718-475-9607；看診時間：七天全天看診（上午9點到下午5點），週三（上午11點到晚上7點）。長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501（近新飛龍超市），電話：516-294-8889；開診時間：週一、三、四全天看診（上午9點到下午5點）。