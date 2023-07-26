「國醫堂」淺談帶狀皰疹的中醫治療

范樹國、許英二位中醫師一起在美創辦了紐約國醫堂。

法拉盛 「國醫堂」由范樹國、許英中醫師主理。許英畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學 教授。他們二位中醫師一起在美創辦了紐約國醫堂。

范樹國教授介紹說，患有帶狀皰疹的患者，皰疹部位往往會劇烈疼痛，從而導致精神萎靡、神情沮喪、目光呆滯、膚色蒼黃、色澤晦暗、聲音嘶啞、肌膚腫脹等。帶狀皰疹在夜間疼痛更甚，痛感強烈者必須服用止痛藥方可入睡；患有帶狀皰疹的患者往往感覺身體疲憊不堪、心累心慌、大便秘結、食差納呆、舌質紫暗而胖、苔厚膩而略黃、脈弦細無力。傳統中醫採用四診合參診斷，根據患者情況處方用藥，內服中藥大補氣血、除濕利濕，外敷中藥清熱解毒、活血化淤。

帶狀皰疹為西醫病名，由水痘-帶狀皰疹病毒感染引起，沿神經線排列成條帶狀皰疹形式，以疼痛劇烈為特點，其性質呈如銳器刺入、刀割燒灼、電擊、重壓、勒緊樣劇烈疼痛感。有的患者受到風吹或輕輕觸摸衣服也可引起劇烈疼痛，夜晚更甚，患者常因疼痛而嚴重影響生活。有的患者皮疹消退，患處仍有疼痛，可持續數月或數年至數十年不等。

中醫稱帶狀皰疹為「纏腰火丹」或「蛇纏腰」，辨證論治，首先根據患者的全身癥狀、舌苔、脈象等進行綜合辨證分析。患者頭部帶狀皰疹證，多屬風熱上攻；軀幹帶狀皰疹證，多屬肝郁化火；下肢帶狀皰疹證，多屬肝經濕熱下注。隨之再辨臟腑和寒熱虛實，觀察患者皮損的色澤、形態和有無滲出物。

民眾首先要關注的是本病的主要癥狀，這樣才能較早較好地覺察和及時治療。帶狀皰疹的症狀包括：1. 疼痛、灼熱或刺痛，夜晚更甚；2. 觸覺敏感，疼痛持續數天後開始出現紅疹；3. 充滿液體、反復破裂結痂的水皰；4. 發癢。

紐約「國醫堂」高級中醫診所，精治：1. 常見病、多發病、疑難痼疾；2. 患者自覺身體不適甚至非常痛苦，在實驗室卻檢測 不出任何結果的病；3. 實驗室檢測出正確的結果，但目前沒有有效藥物治療的疾病。以上三類疾病，運用中醫辦證，用藥效果或有奇效。