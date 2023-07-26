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順安堂中醫教你對抗冷氣病

紐約訊

夏季是氣候炎熱的季節，陽氣充盈、毛孔疏鬆，因此人容易出汗。如果突然從炎熱的室外進入寒氣重的室內，毛孔閉合不緊又或者未能及時更衣抹汗，風寒濕邪便可乘機而入，侵犯皮毛、肺主管皮膚與毛髮，故皮膚與毛髮受寒，便會出現外感表證，包括頭痛、口乾舌燥、眼睛乾澀、皮膚乾癢、鼻過敏、氣喘、關節筋骨痠痛等症狀，使人全身不適、提不起勁，即俗稱的「冷氣病」。

順安堂中藥號林中醫師提供一款祛風解表的茶飲：茶療（1人份量）。

材料：防風3錢、北芪2錢、白朮3錢；

做法：如北芪太大則剪成細片，把所有材料洗淨，同放入煲中，注入適量清水同煲，水沸後收慢火續煲30分鐘即可飲用；

功效：祛風解表、溫經散寒、增強抵抗力；

禁忌：感冒、孕婦、大病、久病及病後體虛者，建議服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

人們長期吹冷氣，可令體內陽氣受損，除了壓抑人體抗病的主要能力外，還會影響體溫調節以及皮膚、肌肉及血管收縮，致使血液運行受阻、皮膚對外界感應能力變得遲鈍，導致體溫調節失衡未能維持常溫攝氏37度，因而減慢身體新陳代謝，令免疫系統功能下降。

按照「不通則痛」原理，當冷氣吹向頭部時，頭皮收縮令經絡堵塞，阻礙血液流動，因而吹風見頭痛，嚴重的還可能引發心臟病或腦中風；冷氣吹着肩頸時，肩膀肌肉與關節收緊可致酸痛不適和經絡閉塞。

老年人、過敏體質、體質虛寒怕冷、血液循環不良或經常手腳冰冷的人，一直待在冷氣房更易加重問題。加上久坐辦公室，或因為冷而全身踡縮成一團缺少活動者，不適症狀就更加明顯。

「下肢是我們的第二顆心臟」，意指久坐不走動，下肢肌肉無法正常收縮，就會擠壓深層血管，使血液向上回流，長久下來，血液的循環功能，尤其末梢的循環會變得更糟。

「順安堂」中藥號負責人林老闆本身即著名中醫師，該店除了代理順天堂科學中藥外，還經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨等。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號，喜來登酒店對面），電話：718-445-2252。

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