紅藍卡節省計畫介紹會 數百名長者參加活動 可年省七千 仍有60%合格者未申請

紅藍卡 節省計劃（Medicare Savings Program， 簡稱MSP）介紹會，上個月於法拉盛高中舉辦，現場有數百名長者參加由第一保健贊助、紅藍卡權益中心主講的活動。瞭解紅藍卡節省計畫，長者們可在每年節省平均$7,000的費用，目前尚有60%符合資格的人士尚未申請該計劃。這篇文章，帶您瞭解什麼是紅藍卡節省計畫（Medicare Savings Program，簡稱MSP）。

1. 什麼是MSP？

協助低收入 者支付其紅藍卡費用的州醫療補助管理計劃。

2. MSP分幾個類別？

（A）以前有三種類別：

●QI：合格的個人；

●SLMB：特定低收入紅藍卡受益人；

●QMB：合格紅藍卡受益人。

（B）2023年紐約州 MSP的收入限制提高了，MSP也由三種變成兩種：QI及QMB。

3. 我可以自己選擇申請哪個類別的MSP嗎？

您無法選擇要申請哪一種MSP，申請資格以收入為根據。

4. MSP有哪些基本福利？

（A）支付12個月的B部分保費($164.90)，預估每年省下$1,978；

（B）將自動註冊全額額外補助Extra Help（協助支付D部分費用），預估每年省下$5,300。

5. 哪些來源的收入會被計算在內？

（A）社會安全退休福利或殘疾保障金（未扣除包括B部分保費等前的金額）；

（B）失業保險福利；

（C）養老金收入；

（D）來自退休帳戶的收入：定期分配的退休相關資產（IRA、年金等）。

（E）目前就業的收入：

●計入不到一半的收入；

●從每月總收入減掉$65；

●將餘下收入除以二。

6. 第一保健提供何種與紅藍卡節省計劃相關的服務？

（A）第一保健有專門的資深續保專員（Senior Retention Advocates，簡稱SRAs）團隊，在社區辦公室為會員和非會員提供白卡和紅藍卡節省計劃申請相關服務。

另外，關於2023年紐約州MSP和醫療補助收入限制，如下:

1. 合格紅藍卡的個人計畫(QI)，其每個月收入限制的標準為「個人收入$2,280，配偶$3,077」；而資產限制標準為「個人及配偶皆在紐約州無資產限制」。

2. 合格紅藍卡受益人計畫(QMB)，其每個月收入限制的標準為「個人收入$1,697，配偶$2,288」；而資產限制標準為「個人及配偶皆在紐約州無資產限制」。

3. 醫療補助計畫(Medicaid)，其每個月收入限制的標準為「個人收入$1,697，配偶$2,288」；而資產限制標準為「個人$30,182、配偶$40,821」。