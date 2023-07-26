史帝文律師樓張向榮律師教你療養院中患者的權利

超過30年專業經驗的史帝文律師(右)和張向榮律師(左)，提供紐約及新澤西洲全方位故意傷害法律服務。

隨著家庭成員年齡和護理需求的變化，療養院 可能成為你家庭的一種選擇。療養院可以為需要醫療和護理的居民提供適當的專業護理和相關服務，為受傷、殘障或患病者提供康復治療以及與健康有關的護理和服務。為所愛的人選擇療養院需要權衡許多因素：位置、費用、設施、服務、聲譽等，在考慮所有選項時，史帝文律師樓張向榮律師提醒僑胞注意法律為療養院的患者和員工提供的最底線保障和指引。

進入療養院時，患者及其家人不會在入住前查明自己的權利和特權。儘管院舍實質上已經極大地限制了患者的生活方式和隱私 範圍，但仍然應該從護理機構那裡獲得高質量、富有同情心和有尊嚴的照護。

幾乎所有護理機構中的患者都受到聯邦法律、聯邦規定和相應州法律的保護，對於缺乏決策能力的患者，其代理人應具有醫療保健授權書或州法律認可的其他法律代理人（通常是家庭成員），可以行使患者的權利。聯邦法律要求療養院要滿足每個患者的生活質量以及服務和活動規定的基本標準。

根據聯邦和州法律，療養院中的患者權利一般分為四類：

首先，有知情權。例如，療養院必須向患者提供有關基本服務費用下的可用服務書面信息以及任何額外服務的額外費用，還必須向患者提前通知室友或房間分配的變化。根據要求，療養院必須向患者提供最新的設施檢查以及提交給州官員的任何糾正計劃。

總體上第二類患者權利包括自決權，這通常意味著患者有權選擇他們每天的生活方式。每個患者都有權在適合其個人需求和喜好的個性化評估和護理計劃過程中進行微化處理。此外，患者有權選擇私人醫生、發聲投訴而不必擔心遭到報復、組織和參加患者團體。

個人和隱私權構成第三大類。例如，患者有權選擇自己喜歡的社交、宗教和社區活動。患者還享有獲得醫療、住宿、個人探訪的權利，以及在書面和電話通訊、患者和團體會議、個人和臨床記錄機密性方面的隱私權。患者也享有不受身體或精神虐待、體罰和非自願隔離的自由。

最後，患者在轉移和出院過程中享有一定的權利。通常只有在滿足某些要求的情況下，患者才能被轉移或出院。首先，只有在患者或其他患者的健康、安全或福利需要的情況下，才可以轉移或出院。如果患者未能支付必要的費用或患者的健康狀況得到改善，從而不再需要療養院護理，也可能發生轉移或出院。最後，如果設施關閉，則可能發生轉移或出院。無論哪種情況，患者都應在可能的情況下收到相關的通知。

當然，知道在療養院中有哪些權利是一回事，而確保這些權利得到滿足並為你提供優質的護理又是另一回事。確保個性化護理能夠充分滿足你的醫療和個人需求的關鍵，是積極參與護理計劃流程。聯邦法律要求與患者、患者的家人或法定代理人一起制定患者評估和書面護理計劃，該過程應在入院後立即進行，然後每年一次，或者在身體或精神狀況沒有明顯變化之後進行。在制定護理計劃期間，患者及其家人應通過提問提出建議，並深入瞭解患者的要求和偏好來發揮積極作用。

如果你認為療養院無法為你或家人提供足夠的護理，則可以採取多種步驟。首先，考慮保留相關詳細信息的日誌，包括日期和相關人員。你可能想通過與管理人員、患者委員會、家庭委員會等進行交談來非正式地解決此問題。作為最後的步驟，你可以考慮與授權了療養院許可證的州監管機構或有護理經驗的律師聯繫。法律體係向療養院患者提供的權利為護理和服務提供了基準，但通常要由患者及其家人確保這些權利得到滿足，並為患者提供高質量的護理。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓執業律師，為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職責。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，有著30多年的專業經驗，從2015至2017年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細地分析每個個案，深受肯定。該律師樓的專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語、台山話及韓語等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或到訪面談。曼哈頓 辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛辦事處預約電話：718-423-0448。