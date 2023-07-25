雲頂卡茨基爾大賭場　博彩遊戲一應俱全 獎賞多

紐約上州Catskills雲頂卡茨基爾是離紐約最新的賭場及度假勝地，讓您享受各類博彩遊戲，並有多項獎賞活動。

紐約上州 Catskills雲頂卡茨基爾是離紐約最新的賭場及度假勝地，離曼哈頓非常近，從紐約市驅車前往只需90分鐘。酒店位於卡茨基爾山脈的動人美景之中，讓您享受超過150張真人發牌賭桌的21點、百家樂及牌九等博彩遊戲，在最新的紐約度假賭場玩所有您喜愛的老虎機，並有多項獎賞活動。紐約賓客除可輕鬆自行駕車前往博彩消閒耍樂外，賭場每天/每週自華埠、愛姆赫斯特、法拉盛、布碌崙等地提供往返發財巴士，歡迎選擇就近上車地點及巴士公司，可上網查看或打印完整站點時間表：www.rwcatskills.com/chinese-bus-tours/。

雲頂卡茨基爾大賭場屬拉斯維加斯式的博彩城，十萬平方英尺的娛樂空間擁有150張賭桌，包括華人 喜愛的百家樂、輪盤、21點、大小及牌九等遊戲，還有一千六百部最先進的老虎機。賭場內特設貴賓私人豪華Lounge、豪華撲克室、私人高額貴賓廳，提供尊貴VIP服務，為賓客打造了無與倫比的刺激娛樂及貴賓豪華體驗，讓您每次到訪都能發現更多的吸引之處。

賭場入口右邊有酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事，在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。Cellaio是意大利風格的牛排館，由名廚Scott Conant準備精選菜單，提供最優質的美國農業部百分百認證安格斯牛肉，精選豐富的原料並乾燥陳釀二十一至二十八天；還有不容錯過的招牌開胃菜、新鮮沙拉和正宗意大利麵。Cellaio充滿了輕鬆氣息，加上服務員的熱情款待，為客人帶來最無與倫比的用餐體驗。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，配合Lotus中餐館，將優雅的用餐環境與中國美食餐單完美配合；名廚採用最優質、最新鮮的食材烹製精緻又美味的中式佳餚，其中包括椒鹽無骨豬扒、北京 烤鴨及椰子咖哩蟹等招牌菜色。

雲頂卡茨基爾賭場擁有最新穎頂尖的娛樂設備及自然純淨的山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室和健身中心，全部五星級設備。

雲頂Catskills賭場除了提供最受亞裔賓客喜好的博彩耍樂遊戲外，更推出「新會員優惠」：凡加入雲尊會員，就有機會贏取高達$500的獎勵。「優越55刷卡贏獎賞」：每週二於正午至晚上8時，在任何自助服務機刷雲尊會員卡，有機會贏得高達5倍積分；「積分換老虎機券」：每週三早上10點至晚上8點，使用積分兌換老虎機券（紅卡最高換取$25、銀卡最高換取$50、金卡最高換取$100、白金卡最高換取$250、黑卡最高換取$500）；「夏日喝采獎賞」：每週五及週六下午4時至晚上10時期間，在任何1部您最喜愛的老虎機使用雲尊卡玩樂，每小時抽出4位幸運兒贏得$150老虎機券，記得留意您的名字是否出現在得獎名單內！

雲頂卡茨基爾賭場地址：888 Resorts World Drive, Monticello, New York 12701，歡迎瀏覽網頁查看最新優惠詳情：https://rwcatskills.com/chinese/。