鄭聖星中醫獨家傳統療法中心　治療憂鬱焦慮效果顯著

鄭醫生最擅長的針灸方法是採用針刺補瀉操作的複式手法治療失眠，效果明顯。

憂鬱、焦慮等情緒問題是現代社會常見的心理壓力，不僅影響人們的心理健康，還可能導致失眠 等睡眠障礙，進而影響人們的生活品質和工作效率。對於這些問題，西醫通常會開處方藥物，但這些藥物可能有副作用或成癮性，並不能從根本解決問題。中醫講求從整體和個體的角度，通過調節氣血、平衡陰陽、疏通經絡等方法，達到治本的目的。位於法拉盛 的「鄭聖星中醫獨家傳統療法中心」由持紐約針灸執照的鄭醫生創辦，專門治療因憂鬱、焦慮等情緒問題引起的失眠。鄭醫生擁有多年的臨床經驗，精通古人的獨特針灸療法，並結合拔罐、中藥等手段，針對不同的個案制定個性化治療方案，幫助了無數失眠患者恢復正常睡眠，提高了他們的生活幸福感。

鄭醫生最擅長的針灸方法是採用針刺補瀉操作的複式手法，根據患者的脈象、舌象、面色等診斷出患者的氣血、陰陽、臟腑等情況，然後選擇合適的穴位和刺法進行精準而有效的針灸治療。鄭醫生會親自為每位患者施針，讓患者針到病除，還會根據患者的體質和季節變化調整針灸方法。例如，對於虛寒體質的人，多有氣虛、血虛、陰虛、易疲勞等表現，他會用「燒山火」升陽；對於實火體質的人，多有易躁、易怒、口苦、咽乾等表現，他會用「透心涼」瀉火。除了針灸外，鄭醫生還會配合拔罐和中藥來增強治療效果。拔罐可以通過吸引皮膚和肌肉 上的氣血，促進局部血液循環和新陳代謝，消除淤滯和積聚物，達到祛風散寒、消除疲勞、舒筋活絡等功效。

鄭醫生強調，治療環境非常重要，「鄭聖星中醫獨家傳統療法中心」寬敞、明亮、潔淨，非常適合失眠患者。在這裡，患者可以放鬆身心，享受針灸的舒適感和拔罐的暖意，同時感受中藥的香氣和滋補作用。如果您因為睡眠不好而產生焦慮無助感且影響了您的身心，您可以體驗一下鄭醫生的特殊針灸療法。鄭醫生除擅長治療失眠外，還擅長治療頸椎病、五十肩、腰痛、膝痛及男性疾病。

診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，電話：929-329-0191，網址：www.zhengacupuncture.com；診所開診時間：星期一、二、四、五、六上午10點至下午5點，星期三僅限預約，星期日休息。