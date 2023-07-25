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仁康綜合醫療中心提供全方位醫療檢測　醫師團隊強大 經驗豐富

紐約訊
「仁康綜合醫療中心」是集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供一站式醫療服務。
「仁康綜合醫療中心」是集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供一站式醫療服務。

成立20多年的「仁康綜合醫療中心」，是一家醫療設備完善、在法拉盛長島兩地都設立了的大型診所。該醫療中心醫師陣容強大，由經驗豐富的姚江林醫生領軍，會同孫宇醫生及多位醫生助理們，多年來積極服務社區，為僑胞解除各種的疑難雜症。「仁康綜合醫療中心」的醫師們精通國、粵、英語及其他地方方言，歡迎有需要醫療服務的僑胞電話預約。

資歷深厚的姚江林醫生畢業於紐約州立大學醫學院，曾任長島猶太醫院肝臟專科主任，現任北岸大學醫院長島猶太醫院肝、膽、腸胃專科醫生；姚醫生對肝炎、肝硬化、胃潰瘍、結腸腫瘤的診治有多年豐富的經驗。孫宇醫師畢業於白求恩醫科大學和曼尼托巴大學醫學院，曾任Barnabas醫院住院醫師，有著豐富的臨床經驗，對中風預防和管理尤為擅長。

「仁康綜合醫療中心」法拉盛診所有七千尺大型空間，長島診所有三千尺，兩個診所均設有腸胃鏡檢查中心，有專業的麻醉師和護士團隊協助，先進新穎的醫療器材足以配合各科診斷的需要。以往僑胞前往單一專科門診，需要浪費許多時間與金錢來回奔波，各專科醫生之間也缺乏協調，對病情不易有一致的解釋和交代，而「仁康醫療服務中心」的多位專科醫師除了能提供精湛的專業服務外，更能彼此協調一致、密切配合診療過程，盡快讓患者全面康復。

「仁康綜合醫療中心」是集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供一站式醫療服務，其中移民體檢正是較新也較為少有的服務項目，歡迎有需要的僑胞電話預約。長島新診所地址：1880 East Jericho Turnpike, Huntington, NY 11743，電話：631-629-4628；法拉盛診所地址：136-33 37th Avenue, 7Fl, Flushing, NY 11354，電話：718-321-3262。

長島 法拉盛 醫學

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