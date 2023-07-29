海之滴褐藻糖膠20周年誌慶送禮活動

海之滴褐藻糖膠總經理小林大介先生。

隨著新冠疫情的結束，人們對免疫力 支持的需求反而越來越大。今年，海之滴以一項特別活動慶祝其成立20周年：即日起至2023年7月31日，凡購買三瓶以上褐藻糖膠膠囊或至少一箱褐藻糖膠液體型的顧客，將獲得一個月份量的由立川大介醫學博士研發的營養要素，以及日本 渡邊真由博士發明的提高免疫力的保健按摩戒指禮包。

由於客戶的支持與愛謢，海之滴褐藻糖膠得以成立發展20年。該公司的母公司Kanefuku公司於1971年在日本成立，當時該公司正在成長為日本最大的漁業公司之一，而正值公司快速發展之時，創始人卻病倒了，也因此激發了接手業務的現任總裁開始尋找保護人們身體健康的方法。由於母公司主要經營高品質的海洋產品，所以該公司隨著研究發現了「沖繩海蘊」這種褐色海藻。「沖繩海蘊」所含的「褐藻糖膠」有著驚人的好處和潛力，是保健的聖品，該公司的研發團隊一致認為並相信這種獨特成分可以用來造福人類的健康。憑藉與當地九州大學實驗室的聯合研究結果，該公司研發出「褐藻糖膠混合物AG」，即以沖繩海域褐藻糖膠為主要成分的最有效支援免疫系統的成分組合，並在2002年完成了褐藻糖膠補充劑「海之滴褐藻糖膠混合AG」。次年，即2003年，Kamerycah公司在美國洛杉磯成立，其使命是將具有巨大潛力的褐藻糖膠產品推向世界。

在此後的20年裡，該公司持續與國立大學和NPO褐藻糖膠研究所共同研究，將褐藻糖膠的完美功效帶給需要的人。今天，海之滴已經在全球45個國家成為非常值得信賴的高品質褐藻糖膠品牌。起初沒有人知道褐藻糖膠是什麼，經過20年不斷地用多種語言向人們宣講褐藻糖膠對健康的益處後，現在世界各地都瞭解並信賴著海之滴褐藻糖膠。該公司憑藉精心挑選的高品質成分，在日本cGMP認證的工廠進行徹底的生產和品質控制，與日本國立大學和醫療機構不斷進行聯合研究，並通過各種測試證明其安全性和有效性，已被日本的JHFA和越南 的VAFF認可為認證的健康食品，今年還連續第五年被授予「世界精選金獎」。

海之滴褐藻糖膠總經理小林大介先生表示：「我們對此信賴非常感激。在過去我們舉辦的褐藻糖膠研討會上，我們收到了許多這樣的評論：『全靠你們的產品，我還能像樣健康地和我的家人在一起，謝謝你們。』 我仍然記得，直接從我們的客戶那裡聽到這樣的感謝和鼓勵的話，我是多麼高興。我們將繼續努力為有健康問題和希望保持健康的人們提供最優質的褐藻糖膠產品，作為褐藻糖膠的原創品牌。」

如需該產品的進一步詳情資料，請電洽：1-888-482-5888（國）、1-888-853-6888(粵)，地址：21250 Hawthorn Blvd, Ste 150, Torrance, CA 90503，網頁：https://www.kfucoidan.com/zh-hant/health-zh-hant/20thanniversary-promotion-0723/。