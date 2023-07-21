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曼哈頓下東城222 E. Broadway豪華公寓熱賣

紐約訊
「東百老匯222號」由一幢全新的豪華大廈和一幢翻新地標Loft大樓組成。
「東百老匯222號」由一幢全新的豪華大廈和一幢翻新地標Loft大樓組成。

由一幢全新的豪華大廈和一幢翻新地標Loft大樓組成的「東百老匯222號」（222 E. BROADWAY），鄰近曼哈頓華埠，有70套獨特的豪華住宅和大量室內外設施，為住戶提供永恆的現代生活方式。

東百老匯222號位於曼哈頓下東城東百老匯和克林頓街交界，由一棟新建的28 層豪華大樓和經過翻新的11層地標Loft組成。建築設計上無縫融入下東城的歷史環境。該建築的外部具有各種規模的開窗和比例，使其有別於其他現代外牆和住宅開發項目。住宅從單間公寓到四居室住宅，內飾經典優雅，低調奢華。該建築擁有現代而永恆的細節，包括開放式樓層佈局、7 英吋白橡木硬木地板以及沐浴的落地窗，每套住宅都有自然光。

每套住宅還設有比例優雅的廚房，配有定制凹槽玻璃櫥櫃、意大利灰石大理石檯面和頂級 Miele 電器。浴室配有精緻的細節，例如帶有萬寶龍梳妝台檯面的定制青銅胡桃木梳妝台、定制的 Waterworks 固定裝置以及精緻的石雕。除了中城和曼哈頓下城天際線以及布碌崙和東部的壯麗景色，河邊的部分住宅設有寬敞的步入式私人露台。

222 E. Broadway 的Loft大樓建在地標性裝飾藝術 Bialystoker 建築的骨架內，有10英呎高的天花板、白橡木人字形地板和令人驚嘆的定制飾面。 此外，每套住宅還擁有寬敞的廚房，配有圖案豐富的卡拉卡塔櫃檯和後擋板、溫暖的胡桃木和帶有雲杉綠色內飾的凹槽玻璃上層櫥櫃，以及 Miele 和 Sub-Zero 電器套件，為空間增添了功能和美觀。主浴室風格典雅卡拉卡塔大理石、帶有香脂綠色琺瑯的定制 Waterworks 燈具以及 Paris Forino 的定制照明燈具。

222 E. Broadway 提供終極生活方式體驗，有14,000平方英尺的室內和室外設施，專為休閒和健康而設計。居民可以使用帶小屋的室內游泳池、帶兒童遊樂場的 6,700 平方英尺私人景觀公園、戶外娛樂燒烤區和冥想花園。此外，222 E. Broadway 還設有帶瑜伽室的最先進的健身中心、帶休息室的放映室以及室內兒童遊樂場、遊戲室。大堂有門衛/禮賓人員全天 24 小時值守。

222 E. Broadway的居民還可以使用住家經理、自行車存放處、可存放新鮮食品和鮮花的冷藏室以及可供購買的私人儲藏室。

東百老匯 222 號位於下東城的中心地帶，周圍環繞著一些最繁華的商業區。包括市內一些最好的餐飲、購物和文化機構，下東城已迅速成為曼哈頓最受睛睞的居住地之一。

222 E. Broadway 的一臥住宅產權公寓(Condo)起價$1,095,000，二臥起價$1,795,000，三臥起價$2,750,000，銷售和營銷由 Cantor Pecorella 獨家負責。電話：212-970-0222。網站：www.222eastbroadway.com。

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