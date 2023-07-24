舍得全球品牌上市會 於美國洛杉磯、紐約圓滿舉行

舍得全球品牌上市會於美國洛杉磯、紐約圓滿舉行。

「舍得酒與世界分享舍得智慧暨舍得全球品牌上市會」分別在美國洛杉磯 、紐約舉行。期間，中國駐洛杉磯總領館商務領事崔屹東、复星全球合夥人/复星蜂巢美洲區域負責人/复星紐約執行首代薄偉、复星全球合夥人/Four Trees Capital首席執行官Tom Costanzo、复星寰宇海外及國內分銷事業部總經理熊軍民、复豫酒業發展集團聯席董事長唐琿、舍得酒業行銷公司執行總經理朱應才、美國OCM華源食品集團董事長王剛、洛杉磯中華總商會主席莊佩源等領導嘉賓，以及美國商界僑團、中資企業、知名人士等各界代表出席，共同感受舍得老酒的獨到魅力。

在紐約上市會現場，薄偉為活動開場致辭，他表示：「感謝各位的到來，希望大家能享受美食和品味舍得老酒的魅力，祝願舍得在美國上市推廣獲得成功。」Tom Costanzo為來賓介紹复星在美國的業務發展前景，並祝賀舍得在美國成功上市。

在洛杉磯上市會現場，复星全球合夥人、舍得酒業聯席董事長及總裁蒲吉洲通過線上視頻，向到場的領導嘉賓致以誠摯的感謝與熱烈的歡迎，並表達了對舍得出海的美好期許。他表示：「舍得酒業一直致力於推動中國白酒與傳統文化走向世界。在复星的賦能下，舍得酒業快速佈局海外市場，讓全球家庭享受白酒、感受中國白酒的魅力。」

隨後，唐琿對舍得酒在美國的推廣上市予以衷心祝賀。他表示：「截至今天，我們已將舍得老酒送到了英國、德國 等25個國家及地區的消費者餐桌上。我們將繼續與合作夥伴一起共贏市場，助中國白酒香飄世界。」

朱應才向現場嘉賓分享了中國白酒文化、舍得生態釀酒與品牌等方面的核心優勢。他表示：「『舍得』是中國的智慧與精神，舍得酒業將致力於向全球家庭分享中國智慧，分享高品味的中國老酒。」活動晚宴上，嘉賓們品鑑了舍得酒業旗下「吞之乎」、「品味」、「舍得」等多款產品，對舍得老酒的產品品質與其傳遞的東方生活美學內涵給予了高度評價。

此外，舍得酒業、复豫酒業、复星寰宇等有關代表與當地經銷商進行了深入交流。值得一提的是，紐約上市會現場特設開酒儀式環節，各方派出代表同時將香醇的舍得老酒倒入同一容器中。在中國文化的語境裡，這意味著雙方將協力共融、加強合作，共同致力於舍得老酒產品在美國市場的推廣。