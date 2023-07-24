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紐約足部整形中心 專業代理各名牌保健鞋

紐約訊

紐約足部整形中心是一家專業的足部健康服務機構，自從20年前開業以來，一直致力於為足部不適的患者提供高效的治療方案和優質的保健產品。紐約足部整形中心擁有一支經驗豐富的醫療團隊，可以為患者進行全面的足部腳壓測試及專業諮詢，並根據患者的個性化需求推薦合適的保健鞋。紐約足部整形中心還與多個美國知名品牌合作，代理各種符合人體工學設計的健體鞋和靜脈曲張襪，款式時尚、品質保證、價格合理，深受廣大僑胞的喜愛和信賴。

紐約足部整形中心負責人宋英洙是一位資深的足部健康專家，她表示，足部是人體最重要的支撐點，也是最容易受到外界影響的部位，許多慢性疾病如糖尿病關節炎等，都會對足部造成不同程度的傷害。因此，選擇一雙適合自己的保健鞋，不僅可以減輕足部的壓力和疼痛，還可以改善身體姿勢和步態，提高生活質量。

宋小姐介紹了選鞋的基本建議：鞋子要適合足部的形狀和大小，不能太大或太小，以免造成摩擦或壓迫；鞋尖要留有0.95-1.27cm的空間，讓腳趾有活動的餘地；鞋子要容易調整，可以根據足部的水腫或變形情況，隨時調節鬆緊度；最好選用可調節繫帶式或魔術貼式的鞋子，避免使用拉鏈或扣子；鞋子要柔軟透氣，選用彈力合成纖維或優質軟皮材料製成；鞋面、邊緣和內裡要光滑無接縫，以減少刺激或勒傷皮膚；鞋子要有良好的支撐性和減震性，選用橡膠外底製成，前三分之一處相對柔軟，吸收衝擊，後跟相對堅固，提供支撐；鞋墊要能夠均衡足底壓力，減少高壓力區域的負荷，選用減震、柔軟、足夠彈性和防滑的材料製成。紐約足部整形中心就是依據以上的建議，為廣大的僑胞挑選合適的鞋子，以達到舒適合腳。

紐約足部整形中心是保險公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），可以接受大部分保險公司的報銷。除了代理各式各樣的健體鞋外，紐約足部整形中心還提供輪椅、拐杖等其他醫療器材的租賃和銷售服務。紐約足部整形中心地址：144-31 41 Ave., #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。歡迎有需要的僑胞前往諮詢或預約，營業時間：週一至週五上午9:30至下午5:30，週六上午10點至下午3點。

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