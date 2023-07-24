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第20屆美國華裔小姐競選才藝三強出爐

紐約訊
美國華裔小姐競選邁入20週年，選美會負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士，連同協辦TVB(USA)總監譚劍穎小姐、金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生、麗興恆生集團蘇昌華先生，一同在台上舉行香檳儀式。
美國華裔小姐競選邁入20週年，選美會負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士，連同協辦TVB(USA)總監譚劍穎小姐、金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生、麗興恆生集團蘇昌華先生，一同在台上舉行香檳儀式。

由美國華裔小姐選美會主辦，TVB USA、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的第二十屆美國華裔小姐競選才藝選拔賽，於7月14日在御庭酒樓舉行。10位候選佳在才藝當晚爭奪才藝三強，以在決賽當晚爭奪最佳才藝小姐頭銜，當晚三強由劉曉菲、黎康怡和梁瀟勝出。

選拔賽開始，10位決賽佳麗以深綠色的小禮服出場，一個接一個比姿態及台步。當晚主持由周榮達及2007年的選美季軍劉懿小姐擔任，五位評委是康州金神大賭場亞太遠東市場部傳媒總監Cindy Liu、享譽東南亞歌壇的資深藝人/樂壇常青樹蘋果花皇后楊燕老師、美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師、著名拉丁salsa舞者/salsa舞世界冠軍/Stepping Out Studios執行副總裁賴晶晶老師、2018美國華裔小姐季軍/最佳才藝小姐獎張博怡小姐。

現場10位佳麗為了爭奪才藝三強紛紛使出渾身解數，期望在才藝大賽脫穎而出。1號佳麗曹伶俐本身是一位鋼琴老師，她的才藝表演是鋼琴演奏，她將作為藝術家、音樂教師和新興音樂治療師的經歷所激發的表演，獻給中華小姐選美大賽。2號佳麗王韻甯和4號佳麗何義楠都是自彈自唱，但一位是用吉他，而另外一位是用鋼琴彈奏，都是演唱鄉村曲風的歌曲。3號李寶珊、5號劉曉菲、7號黎康怡選擇了舞蹈，一位是民謠舞蹈，一位是芭蕾舞，而5號佳麗是爵士舞，她說舞蹈可以展現出專屬於女性的美感和力量感，希望可以鼓勵大家的自信心並給予大家勇氣。6號佳麗張婉婷選擇了中國傳統樂器二胡獨奏，表演的是TVB電視劇「射雕英雄傳」主題曲：鐵血丹心。8號佳麗李莞然、9號梁瀟、10號張盈盈都是唱歌，但自彈自唱已不稀奇；9號與10號佳麗還將英文歌詞改成中文或法文來演唱，現場位評審們也給了佳麗一些評語和建議。

今年是美國華裔小姐競選第20週年，主辦方美國華裔小姐選美會的三位負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士，連同協辦TVB(USA)市場及營業部總監的譚劍穎小姐、金神大賭場亞太遠東市場部副總裁的梁世傑先生、冠名贊助麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華先生，一同在台上舉行了簡單而隆重的香檳儀式，感謝贊助商以及各方20年來的鼎力支持！

當晚特別邀請四位特別嘉賓演出，包括波士頓Berklee College of Music聲樂系畢業、2023年《中國好聲音》紐約賽區冠軍及全美總冠軍的Sofyia Xue薛藝茗，她在回去中國參加《中國好聲音》比賽前來演唱。還有2022年美國華裔小姐最佳才藝小姐徐冉表演雙人交際舞表演，2018美國華裔小姐季軍、最佳才藝小姐張博古箏獨奏，而壓軸是當年的台灣十大歌星、香港十大首席巨星、遠東十大首席巨星、70年代享譽東南亞歌壇的資深藝人楊燕老師，鄧麗君也是她的忠實聽眾；楊燕老師帶來了《香格里拉》、《路邊的野花不要採》和安歌《郊道》。

最後由美國華裔小姐選美會的三位負責人公佈才藝三強，分別是：劉曉菲、黎康怡和梁瀟，才藝三強將會於7月29號在康州金神大賭場的決賽競逐最佳才藝小姐的獎項，當晚邀請到中港影視紅星鄭嘉穎為表演嘉賓。門票分為VIP$168，$128，$98 ＆$68，購票可以致電917-686-0866查詢，詳情可以瀏覽官方網站：www.MissChinesePageant.com。

選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟（前排右二至四）。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟（前排右二至四）。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟（右三、四、五）。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟（右三、四、五）。

華裔 東南亞 香港

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