近期活動

● 慈濟社區醫療站

針對無醫療保險 者的醫療服務(線下)

7月24日(週一)下午5點至下午7點

主辦:慈濟紐約分會二樓

https://tzuchi.us/cn/events/ny-community-health-clinic?i=6b77e4c

● AWS Summit New York City 2023

亞馬遜雲計算高峰論壇2023紐約場(線下)

7月26日(週三)上午7點至下午6點

主辦:Javits Center

https://register.awsevents.com/ereg/index.php?eventid=746836&categoryid=4885211&subcategoryid=4901347&reference=ea6a7694-88eb-4408-a3b8-7db871b55a6c&sc_channel=el

● Celebrate the Life and Music of Coco Lee: A MOCA Tribute Listening Session

緬懷李玟 :紀念這位優秀的華裔 歌星為文化發展所做的傑出貢獻(線下)

7月26日(週三)下午6點半至晚上8點半

主辦:MOCA

https://www.mocanyc.org/event/celebrate-the-life-and-music-of-coco-lee-a-moca-tribute-listening-session/

● NYC Summer Streets: Queens

紐約「夏日街道」首度擴至五大區(線下)

7月29日(週六)上午7點至下午1點

主辦:Vernon Boulevard between 44 Drive and 30 Road

https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/summerstreets.shtml#queens

● East Palace, West Palace.

東宮西宮:1996年經典中國電影MoMA重映(線下)

7月29日(週六)下午4點

主辦:MoMA, Floor T2/T1, Theater 2

https://www.moma.org/calendar/events/8830

● Miss Chinese Beauty Pageant Final 2023

第20屆美國華裔小姐總決賽:十位佳麗康州金神角逐冠軍(線下)

7月29日(週六)晚上11點半

主辦:美國華裔小姐選美會

http://misschinesepageant.com/us/index.php

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★