脊椎專科梁庭謙 解答常見背痛問題

背痛如果只靠止痛藥或是休息來暫時緩解而不做治療，會有引發椎間盤突出的風險。

在法拉盛 中心地段醫務大樓開設脊椎專科診所的醫師梁庭謙指出，脊椎治療師的專業訓練是利用脊椎矯正、肌肉 治療、鐳射治療、超音波、牽引復位以及姿勢、運動、人體工學訓練（如何走路、坐下和站立以減少背部拉傷）等綜合手段與方法，為患者診治背痛、椎間盤突出、坐骨神經痛和反射痛等病症，療效迅速顯著。

獲得紐約州脊椎專科認證文憑的梁醫師表示，脊椎健康與人們的正常生活息息相關，脊椎治療能有效解決和治療肌肉骨骼方面的病症。脊椎關節 可能因為車禍、持續性壓力、長時間不良姿勢而受傷，人們也會因為脊椎附近的肌肉或關節受傷而失去行動力，此時，脊椎治療師會以「矯正」的方式來重新恢復關節的行動力。

梁醫師說，脊椎科病症中以背痛最為常見。首先，人們為何會有持續性背痛呢？根據梁醫師分析，這是因為關節狀況不穩定。當關節或韌帶扭傷後，癒合過程中會生成疤痕組織，缺乏彈性又易斷裂，而傷勢會令深層肌肉永久脆弱，且不會隨著痛感消失而完全恢復；由於肌肉變脆弱，體內神經就無法送出適當的信號到大腦以保護關節與韌帶。

其次，如何防止背痛復發呢？梁醫師提出，其實有許多療法都可以達到防止背痛復發的目的。研究指出，脊椎矯正師結合脊椎矯正及運動，是對急慢性背痛最有效的療法。如果患者只是依賴止痛藥和休息而不對症下藥，即使疼痛暫時消失，也會因為潛在因素而復發。

那麼，如果疼痛幾天內消失，是否就表示一切都沒有問題了呢？並非如此，其實背痛很有可能是一連串的自然過程，每一次背痛之後還會有下一次，這種狀況通常會愈演愈烈、愈來愈頻繁，而且每次會持續愈來愈久，甚至不會消失。背痛最大的風險在於同樣的疼痛症狀和經常性在同一個地方受傷，還會有引發椎間盤突出的危險。梁醫師提醒患者，脊椎矯正醫師經常與初級保健醫生、疼痛專家和外科醫生合作，一起為解除患者疼痛而努力。因此，如果有背、頭、頸等部位疼痛或其他關節痛，不妨與脊椎矯正醫師梁庭謙預約，可望為患者解決困擾多時的背痛等症，盡速恢復健康、提高生活品質。

梁庭謙醫師電話：718-359-0330，地址： 41-61 Kissena Blvd., Suite C-22, Flushing, NY 11355，網址： www.nytowerchiro.com，受理大多數保險。