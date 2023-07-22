我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

脊椎專科梁庭謙 解答常見背痛問題

紐約訊
背痛如果只靠止痛藥或是休息來暫時緩解而不做治療，會有引發椎間盤突出的風險。
背痛如果只靠止痛藥或是休息來暫時緩解而不做治療，會有引發椎間盤突出的風險。

法拉盛中心地段醫務大樓開設脊椎專科診所的醫師梁庭謙指出，脊椎治療師的專業訓練是利用脊椎矯正、肌肉治療、鐳射治療、超音波、牽引復位以及姿勢、運動、人體工學訓練（如何走路、坐下和站立以減少背部拉傷）等綜合手段與方法，為患者診治背痛、椎間盤突出、坐骨神經痛和反射痛等病症，療效迅速顯著。

獲得紐約州脊椎專科認證文憑的梁醫師表示，脊椎健康與人們的正常生活息息相關，脊椎治療能有效解決和治療肌肉骨骼方面的病症。脊椎關節可能因為車禍、持續性壓力、長時間不良姿勢而受傷，人們也會因為脊椎附近的肌肉或關節受傷而失去行動力，此時，脊椎治療師會以「矯正」的方式來重新恢復關節的行動力。

梁醫師說，脊椎科病症中以背痛最為常見。首先，人們為何會有持續性背痛呢？根據梁醫師分析，這是因為關節狀況不穩定。當關節或韌帶扭傷後，癒合過程中會生成疤痕組織，缺乏彈性又易斷裂，而傷勢會令深層肌肉永久脆弱，且不會隨著痛感消失而完全恢復；由於肌肉變脆弱，體內神經就無法送出適當的信號到大腦以保護關節與韌帶。

其次，如何防止背痛復發呢？梁醫師提出，其實有許多療法都可以達到防止背痛復發的目的。研究指出，脊椎矯正師結合脊椎矯正及運動，是對急慢性背痛最有效的療法。如果患者只是依賴止痛藥和休息而不對症下藥，即使疼痛暫時消失，也會因為潛在因素而復發。

那麼，如果疼痛幾天內消失，是否就表示一切都沒有問題了呢？並非如此，其實背痛很有可能是一連串的自然過程，每一次背痛之後還會有下一次，這種狀況通常會愈演愈烈、愈來愈頻繁，而且每次會持續愈來愈久，甚至不會消失。背痛最大的風險在於同樣的疼痛症狀和經常性在同一個地方受傷，還會有引發椎間盤突出的危險。梁醫師提醒患者，脊椎矯正醫師經常與初級保健醫生、疼痛專家和外科醫生合作，一起為解除患者疼痛而努力。因此，如果有背、頭、頸等部位疼痛或其他關節痛，不妨與脊椎矯正醫師梁庭謙預約，可望為患者解決困擾多時的背痛等症，盡速恢復健康、提高生活品質。

梁庭謙醫師電話：718-359-0330，地址： 41-61 Kissena Blvd., Suite C-22, Flushing, NY 11355，網址： www.nytowerchiro.com，受理大多數保險。

關節 肌肉 法拉盛

上一則

女人如何美麗依然　恢復旺盛的雌激素分泌能力是關鍵

下一則

真正「北京同仁堂」門店 中藥品種最齊全

延伸閱讀

12歲童車禍 頭與脊椎分離 醫巧手接回斷頭 術後如常人

12歲童車禍 頭與脊椎分離 醫巧手接回斷頭 術後如常人
醫藥／跌倒胃痛胸悶 竟是骨質疏鬆

醫藥／跌倒胃痛胸悶 竟是骨質疏鬆
最NG睡姿是它… 扭轉脖子、壓迫脊椎 還易長皺紋

最NG睡姿是它… 扭轉脖子、壓迫脊椎 還易長皺紋
脊椎外科專家劉凱旋為您講述 微型脊柱融合手術的益處

脊椎外科專家劉凱旋為您講述 微型脊柱融合手術的益處

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
緬街上的路牌將執法時間寫錯，恐誤導民眾。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛公車道禁私家車 「一周7天禁行，路牌寫5天」

2023-07-16 06:21

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲