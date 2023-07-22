女人如何美麗依然　恢復旺盛的雌激素分泌能力是關鍵

19年來，紅人歸贏得了世界幾十個國家醫學專家和權威機構的一致推薦。

女人如何美麗依然，健康安全地度過及延緩更年期是對女性的一大考驗！上帝創造了女人，讓其在社會當中扮演著不同的角色，她們是公司的中流砥柱、父母的孝順女兒、丈夫的溫柔賢妻、孩子的偉大母親……然而，多重壓力以及歲月的消逝讓女人的美麗暗淡，且由於更年期到來，女性生理和心理都將接受巨大的考驗。

目前，世界上普遍推行的延緩女性更年期的方法大致為激素替代療法、精神療法以及天然草本補充療法。幾十年來，藥物雌激素替代療法一直是許多更年期婦女的救星，甚至被眾多醫生和科學家們描述為能永葆青春的靈丹妙藥。但美國國家衛生研究院的一項為期五年的研究報告顯示：長期使用藥物雌激素替代療法弊大於利，且單獨使用藥物雌激素超過五年將增加引發乳癌(26%)、心臟疾病(29%)、中風 (41%)，同時膽囊疾病的風險子宮內膜癌發生率增加5-7倍。這些弊端另人們對多年來的雌激素治療法望而卻步，於是很多人反過頭去找天然的食品與草藥，希望從中找到替代品。

美國另一項最新科學研究實驗還表明，吃植物性來源的荷爾蒙和化學成分的荷爾蒙一樣，都會有副作用，同時也增加罹患各種癌癥和心血管疾病的風險，因為植物性荷爾蒙如大豆異黃酮等，都是補充的原理，而並非由自己體內產生。人每天每時分泌的荷爾蒙水平都不一樣，如果每天固定產生刺激，就容易讓乳房和子宮受體過度刺激，從而轉變成癌癥。

要緩解女性更年期癥狀，最根本的措施就是要雙向調節體內激素，避免雌激素減少。雌激素依靠女性卵巢分泌而來，因此前提就是要激活衰退的卵巢功能，目前世界各國最為推崇的天然草本補充療法就是以此為根本，能夠明顯恢復和強化卵巢機能、調節體內雌激素分泌水平，從而消除更年期的相關癥狀，從根本上解決問題。

紅人歸膠囊（Sangel）不含任何激素，內含其獨有的「SAG」，能激活並恢復卵泡分泌雌激素的能力和水平，從而快速恢復女性自身的雌激素分泌能力，使身體內分泌水平重新回到平衡。

紅人歸膠囊能夠從根本上營養卵巢、修復卵細胞功能、恢復旺盛的雌激素分泌能力，是集調理、預防、美容為一體的高檔保健食品，也是加拿大 衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品。加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤，確認紅人歸膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

紅人歸膠囊針對以下癥狀最有效：閉經、痛經、月經不調等經期綜合癥；頭暈目眩、注意力不集中、失眠健忘、情緒緊張等癥狀；潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短等癥狀；皮膚乾燥、彈性減退、光澤消失、皺紋增多等癥狀；脫髮、色斑、老年斑等癥狀；性慾衰退、陰道分泌物減少、性交時出現疼痛感等癥狀。

19年來，紅人歸贏得了醫學 專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致好評，受益的女性同胞不計其數。如有任何問題，請打北美免費專家諮詢電話：1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778，或上網瞭解更多資訊：www.vikerm.com。