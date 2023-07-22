真正「北京同仁堂」門店 中藥品種最齊全

法拉盛「北京同仁堂」門店。

「北京 同仁堂」在紐約華人聚居的法拉盛 和布碌崙 各開有二間門店，隸屬同仁堂在香港的上市公司「同仁堂國藥」，旨在於海外弘揚中醫中藥這一國粹，並為當地僑胞提供中醫針灸、中藥等服務。該店供應數百種優質藥用級別中藥材，是海外中藥品種最齊全的中藥行之一，深受華人同胞歡迎。

建於1669年的「北京同仁堂」是中國中醫界的第一品牌，至今已有353年歷史，馳譽世界。同仁堂目前已發展成一個規模宏大、業務遍全球的中成藥集團，在中國有三間上市公司，有20餘家海外公司，國內外亦有2000間分店，貨品行銷海外40多個國家。

紐約的二間「北京同仁堂」分店以弘揚北京同仁堂的優良傳統為己任，同時弘揚中國博大精深的中醫業，結合名牌、名醫、名藥三個優勢為僑胞服務。法拉盛和布碌崙分店供應數百種優質地道的藥用級別中藥材，還有人參、鹿茸、燕窩、冬蟲夏草、花旗參、高麗參、海參、靈芝等名貴藥材，以及特製養生保健品、中成藥及中藥飲片等；該店另有名中醫駐診，提供針灸、執藥、中藥一條龍服務。

紐約這二間「北京同仁堂」分店交通方便，採同仁堂統一裝潢，店面古色古香，經售各種珍貴的中成藥。該店由著名的六代老中醫羅江、中醫主任醫師張大衛及資深中醫師張國熾駐診，並有註冊針灸師駐診（敬請預約）。此外，該店還有專人為客人執藥，提供中醫藥一條龍服務。

北京同仁堂供應多款能預防疫症、增強身體抵抗力的中草藥，如金銀花、菊花、夏枯草、板藍根等供僑胞選購，亦有多種由純天然中藥提煉配製之無糖感冒清熱顆粒及特強濃縮板藍根顆粒，有清除感冒、頭痛發熱、瘟疫、發熱咽痛之功效。